Тіла Хʼю і Мавана знайшли в морозильній камері на території ЛКП «Лев»

Львівська міськрада звільнила в. о. керівниці ЛКП «Лев» Олену Іващенко та головного лікаря притулку Ярослава Муху. За результатами службової перевірки їх визнали причетними до евтаназії двох здорових собак на території підприємства. Натомість 13 червня мерія оголосила конкурс на нового директора.

Як повідомив на брифінгу 13 червня перший заступник міського голови Андрій Москаленко, перевірка підтвердила вину керівника та головного лікаря у смерті двох тварин. Їх звільнили. Крім цього, конкурс на посаду нового керівника оголосили від сьогодні.

«Весь процес вибору буде максимально публічний. Запрошую потенційних учасників до участі», – повідомив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, 4 червня львівські зоозахисники повідомили, що в комунальному притулку для тварин ЛКП «Лев» евтанували двох здорових собак – Мавана і Хʼю. Їхні тіла, загорнуті в чорні пакети, знайшли у морозильній камері на території ЛКП. Керівництво підприємства досі не прокоментувало ситуацію з вбитими тваринами, тому не відомо, як саме їх убили і чому.

Через жорстоке поводження з тваринами львівська поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 ККУ.