Тіла Мавана і Хʼю знайшли в морозильній камері на території ЛКП

У львівському комунальному притулку для тварин ЛКП «Лев» евтанували двох здорових собак. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, а міська рада розпочала службову перевірку, на час якої директора ЛКП Олену Іващенко відсторонили від посади.

Про інцидент із тваринами у неділю, 4 червня повідомила львівська зоозахисниця Юлія Радлінська. За її словами, у п’ятницю, 2 травня на території ЛКП «Лев» евтанували двох собак – Мавана і Хʼю. Вона стверджує, що собаки були здоровими й напередодні перебували у вольєрах. З її слів, тіла умертвлених псів знайшли наступного дня працівники. Тіла були заховані у чорні пакети й перебували у морозильній камері.

«Собаки не були ні хворі, ні критично агресивні, показів до евтаназії не було. Це нам підтвердив кінолог підприємства і сказав, що жодної рекомендації для умертвіння цих собак не підписував. Маван повинен був їхати в притулок "Милосердя". Два дні тому Наталя [Кузнецова, зоозахисниця] говорила про це з головним лікарем, для собаки повинні були поставити вольєр. Про Х‘ю ніколи нічого не чула, про нього нічого не писали, до волонтерів за допомогою не зверталися, ну або я чогось не знаю», – повідомила зоозахисниця.

Юлія Радлінська разом із іншими волонтерами приїхала на територію ЛКП й викликали поліцію. Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольстка повідомила ZAXID.NET, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ та призначили низку експертиз.

У понеділок, 5 травня, на ситуацію відреагував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він повідомив, що міська рада розпочала службове розслідування, на час якого керівницю ЛКП Олену Іващенко відсторонили від посади.

Додамо, що в ЛКП «Лев» наразі ситуацію з вбитими тваринами не прокоментували, тому не відомо, як саме їх убили. Однак зазвичай евтанацію тваринам проводять за допомогою інʼєкційного введення спеціального препарату.