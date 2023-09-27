Після випробувального терміну, зважаючи на проведену роботу, Роман Добуш зможе зайняти посаду керівника ЛКП «Лев»

У Львівському комунальному підприємстві «Лев» призначили виконувача обов’язків директора. Ним став ветеринар Роман Добуш. Також підприємство отримало нову адміністраторку – це зоозахисниця Вікторія Лозова. Призначення відбулися за результатами другого конкурсу. Про це у середу, 27 вересня, повідомили у Львівській міській раді.

На другий конкурс з відбору керівника ЛКП «Лев» подалося вісім кандидатів. Відбір був публічним, а презентації учасників конкурсу транслювали наживо. Про це розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. До експертної комісії входили зоозахисники, депутати та представники бізнесу, які спільно аналізували програми кандидатів та їхні відповіді на питання. За результатом конкурсу виконуючим обов’язків керівника ЛКП «Лев» призначили Романа Добуша, а адміністраторкою – Вікторію Лозову.

«Пан Роман має ветеринарну освіту та досвід роботи керівником. Пані Вікторія – зоозахисниця, має відповідний рівень та досвід знань для посади адміністратора. Надіюся, що в такому тандемі ці люди дадуть новий імпульс в роботі ЛКП “Лев”. Зокрема, треба сформувати якісну команду, в результаті чого можна буде надавати більший спектр послуг. Хочемо відновити довіру людей до ЛКП “Лев” та мати більше клієнтів, надавати якісні послуги собакам та котам», – розповіла Ірина Маруняк.

Після випробувального терміну, зважаючи на проведену роботу, Роман Добуш зможе зайняти посаду керівника ЛКП «Лев».



«Основне моє завдання – економія коштів, друге питання – кадрові рішення. Треба прийняти на роботу кваліфікованих ветлікарів, які хочуть працювати. Ми будемо вводити нові послуги, які дотичні до посади ветеринарного лікаря, які мають давати нові надходження для підтримки роботи підприємства», – розповів Роман Добуш.

«Моєю функцією буде прилаштування, комунікація з людьми, з волонтерами, з майбутніми господарями. Ми хочемо мінімізувати кількість безпритульних тварин, пришвидшити час на стерилізацію. Плануємо також зробити ребрендинг, все оновити і поставити “на нові рейки”. Я думаю, що в тандемі з паном Романом, його ветеринарним та моїм волонтерським досвідом ми зможемо це зробити», – каже Вікторія Лозова.

Підприємство отримало нову адміністраторку – це зоозахисниця Вікторія Лозова

Нова команда ЛКП «Лев» планує в своїй роботі зосередитись на найбільш проблемних питаннях: прилаштування, збільшення кількості місць та якісних послуг. Також в планах – за деякий час роботи зробити публічний звіт перед волонтерами та громадськістю.

Зазначимо, конкурс на посаду директора ЛКП «Лев» стартував 17 червня. Однак після його завершення, 25 липня, комісія повідомила, що не змогла обрати на посаду жодного з 14 претендентів через невідповідність вимогам. Тож конкурс продовжиди.

Нагадаємо, попередню виконувачку обов'язків керівника ЛКП «Лев» Олену Іващенко 9 червня звільнили через евтаназію двох здорових собак. Крім цього, звільнили головного лікаря Ярослава Муху. Про смерть собак стало відомо з публікацій зоозахисників. Активісти звернулися до правоохоронців. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. За результатами службового розслідування встановили, що директорка та головний лікар винні у смерті собак. Тобто тварин приспали без висновків кінолога та консиліуму фахівців.