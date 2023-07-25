Конкурс на посаду очільника ЛКП «Лев» триває з 17 червня

Львівська міська рада у вівторок, 25 липня, оголосила про продовження відкритого конкурсу на посаду директора першої ветеринарної клініки ЛКП «Лев». Рішення провести конкурс з нуля впродовж наступних двох тижнів ухвалила робоча експертна група, до якої увійшли зоозахисники, депутати з профільної комісії, представники бізнесу.

«Міська рада провела відбір кандидатів. На жаль, жоден з них не відповідає на 100% тим вимогам, які були створені разом з експертною радою. Ми окреслили насамперед те, що людина повинна чітко відповідати цінностям. Це все прописано в нашому етичному кодексі. Крім цього, зважали на професійний рівень. Коли обговорювали вимоги й критерії, то всі розуміли, що повинна бути людина з досвідом, яка вміє управляти процесами й людьми. Любов до тварин має бути за замовчуванням», – сказала керівниця управління персоналом ЛМР Лілія Савич.

Зоозахисниця Оксана Джус зазначила, що кандидати, які подавалися на конкурс, розуміли проблеми ЛКП «Лев», але пропонували мало варіантів, щоб їх розв'язати. Вона порадила майбутнім претендентам ретельніше ознайомитися з вимогами конкурсу, статуту ЛКП «Лев» та із законодавством.

«Кожен з кандидатів мав свої сильні й слабкі сторони. ЛКП "Лев" потрібно вийти з кризи, яка назбиралася за два роки, й кандидати мали повідомити про свої конкретні кроки. Крім цього, треба максимально відновити діяльність стерилізаційного центру, клініки. Кандидати чітко озвучували, які проблеми має зараз клініка та місто, але дуже мало було рішень», – пояснила Оксана Джус.

Лілія Савич, Оксана Джус та Володимир Лучишин (Фото ZAXID.NET)

Депутат профільної комісії Володимир Лучишин розповів, що кожен з претендентів на посаду очільника клініки погодився на волонтерських засадах працювати з потенційним керівником.

«Кожен у своїй галузі дуже сильний. Для наших наступних кандидатів хотілося б порадити глибинно розуміти концепцію підприємства ЛКП "Лев". Це не є стерилізаційний центр, не клініка і не притулок. Треба розуміти, що це таке, щоб розвивати підприємство», – говорить Володимир Лучишин.

Додамо, що конкурс на посаду директора ЛКП Лев триває з 17 червня. Попередню виконувачку обов'язків керівника ЛКП «Лев» Олену Іващенко 9 червня звільнили через евтаназію двох здорових собак. Крім цього, звільнили головного лікаря Ярослава Муху. Про смерть собак стало відомо з публікацій зоозахисників. Активісти звернулися до правоохоронців. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

За результатами службового розслідування встановили, що директорка та головний лікар винні у смерті собак. Тобто тварин приспали без висновків кінолога та консиліуму фахівців.