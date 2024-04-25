Колишній строковик Сил оборони наводив російські ракети на Харківщині
Російського агента затримали при спробі втечі на російські позиції
Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів. Про це повідомила прес-служба СБУ у четвер, 25 квітня.
Зловмисника затримали поблизу лінії бойового зіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався потрапити на позиції росіян. Там його мали зустрічати військові окупаційної армії зі знаками розрізнення у вигляді «георгіївської стрічки» на рукаві. Після цього окупанти планували провести інформатора до «філії» ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини.
Інформатором росіян виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ. На таке рішення його підштовхнули батьки, які проживають на тимчасово окупованій території та перебувають у полі зору російської спецслужби.
Через них окупанти домовились із строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після «демобілізації». Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. За даними слідства, фігурант здійснював пересилку «потрібних» геолокацій ворогу у вигляді позначок на ґуґл-карті. За його наведенням росіяни планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст регіону.
На підставі зібраних доказів слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили йому про підозру. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.