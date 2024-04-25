Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російських спецслужб, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів. Про це повідомила прес-служба СБУ у четвер, 25 квітня.

Зловмисника затримали поблизу лінії бойового зіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався потрапити на позиції росіян. Там його мали зустрічати військові окупаційної армії зі знаками розрізнення у вигляді «георгіївської стрічки» на рукаві. Після цього окупанти планували провести інформатора до «філії» ФСБ на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Інформатором росіян виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ. На таке рішення його підштовхнули батьки, які проживають на тимчасово окупованій території та перебувають у полі зору російської спецслужби.

Через них окупанти домовились із строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після «демобілізації». Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. За даними слідства, фігурант здійснював пересилку «потрібних» геолокацій ворогу у вигляді позначок на ґуґл-карті. За його наведенням росіяни планували здійснити вогневе ураження цивільної інфраструктури одного із прифронтових міст регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили йому про підозру. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.