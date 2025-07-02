У 2024 році на посаді заступника гепрокурора Антон Войтенко заробив понад 1,5 млн грн

Антона Войтенка призначили керівником Івано-Франківської обласної прокуратури. До роботи на Прикарпатті Войтенко керував прокуратурою Львівщини та працював заступником генпрокурора Андрія Костіна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 2 липня, Антон Войтенко призначив своїми заступниками Євгенія Карабіна, який до цього працював заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, та Христину Олійник, що керувала управлінням в Офісі генпрокурора.

Зазначимо, головному прокурору Прикарпаття 40 років, він є уродженцем Умані Черкаської області. Закінчивши Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, Антон Войтенко працював в органах військової прокуратури Центрального регіону України, а з січня по вересень 2020 року був прокурором Рівненської області.

Наступні три роки керував прокуратурою Львівщини, а з січня 2023 року був заступником Генерального прокурора. На цій посаді у 2024 році Антон Войтенко заробив понад 1,5 млн грн. У його власності нема житла, а тільки Toyota RAV4, куплена у 2022 році. На банківських рахунках у прокурора – 258 тис. грн та 5 тис. доларів, ще 22 тис. доларів він тримає готівкою.

Нагадаємо, з 2020 по 2025 рік прокуратурою Прикарпаття керував Роман Хима.