Колишнього мера Миколаєва посадили на 9 років за хабар

Сихівський районний суд Львова 26 жовтня виніс вирок колишньому міському голові 15-тисячного райцентру Миколаїв на Львівщині. Ігоря Хімчака, якого ще у 2013 році затримали на хабарі у мільйон гривень, позбавили волі на 9 років. Про це ZAXID.NET повідомили у Сихівському суді.

Справу розслідували і розглядали у суді 5 років, відтоді, як у 2013 році мера Миколаєва, а також двох його заступників та керівника аукціонного центру затримали під час отримання хабара в розмірі 1 млн грн. Тоді посадовці взяли винагороду за сприяння у виділенні земельної ділянки для будівництва ливарного заводу. Загальна сума хабара мала становити понад 2 млн грн, а під час затримання посадовці отримали першу його частину.

26 жовтня колегія суддів під головуванням Олени Горбань поставили крапку у цій справі, засудивши Ігоря Хімчака за ч 5 ст. 368 ККУ на 9 років позбавлення волі. Також у нього конфіскували майно і позбавили права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на 2 роки. Двоє працівників Миколаївської міськради ‒ спеціаліст з енергозбереження та комунальної власності міськради Ігор Герилів та спеціаліст-контролер Миколаївського комунального підприємства Роман Старовецький, які були його співучасниками у хабарництві, отримали по 8 років ув'язнення. Ще двоє осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, зараз перебувають у розшуку. Серед них і заступник Ігоря Хімчака.

«Посадовці обіцяли здійснити підготовку, лобіювання, прийняття та підписання відповідних рішень Миколаївської міської ради, організацію перемоги під час проведення аукціону та купівлю цієї земельної ділянки за заниженою вартістю, а також забезпечити прийняття міськрадою рішення про тимчасове зниження з 10% до 5% розміру інвестиційного зобов'язання», ‒ розповіла деталі прокуратура Львівщини.

За цьогорічною декларацією, яку Ігор Хімчак подавав вже як депутат Миколаївської міської ради, у його власності є два будинки та п'ять земельних ділянок.

Сьогодні, після судового засідання, Ігоря Хімчака ще не взяли під варту. Вирок суду протягом 30 днів можна оскаржити в апеляційній інстанції. Коли вирок вступить у силу, в термін відбування покарання засудженому меру врахують і піврічне перебування під вартою в якості запобіжного заходу з розрахунку 1 день попереднього ув’язнення за 2 дні позбавлення волі.

Попри те, що затримання мера відбулося ще у 2013 році, довгий час 15-тисячне місто не мало нового мера. Спочатку справами міської ради керувала секретар міської ради Христина Петрик. Згодом її на посаді секретаря замінив Андрій Щебель, якого і обрали новим мером на виборах у 2015 році. До слова, затриманий на хабарі Ігор Хімчак, будучи під слідством, під час цих виборів 2015 року знову балотувався на мера і посів друге місце з розривом лише у 1,5 тисячі голосів. Після цього став депутатом Миколаївської міськради від Республіканської партії.