Звільненого за погану роботу шефа львівської поліції перевели до Києва

Валерій Середа керував львівською поліцією з 2016 року

Колишній начальник Головного управління Нацполіції Львівської області Валерій Середа, якого міністр МВС Арсен Аваков звільнив напередодні, отримав нову посаду. Його призначили начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. Зараз цю посаду займає Сергій Князєв.

Про це повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська, зазначивши, що нові обов’язки Валерій Середа виконує від сьогодні, 28 серпня.

Нагадаємо, Валерія Середу, як і керівників поліції в Закарпатській, Запорізькій, Житомирській областях, звільнили за підсумками колегії МВС України 23 серпня через найгірші показники і найбільше нарікань.

Голова Нацполіції Сергій Князєв, роботу якого тепер має забезпечувати Валерій Середа, раніше також висловлював незадоволення його роботою. Зокрема, він заявляв, що претензії до очільника поліції Львівщини стосуються низького рівня розкриття злочинів та поганої комунікації з місцевими громадами і керівництвом області.

Нагадаємо, генерал поліції третього рангу Валерій Середа очолював Головне управління Нацполіції Львівщини з грудня 2016 року. Раніше він був ректором Львівського університету внутрішніх справ.