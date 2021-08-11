Затримання підозрюваних під час частини обумовленої суми 200 тис. доларів

Національна поліція затримала двох киян, які обіцяли мешканцю Миколаєва влаштувати його на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації за 600 тис. доларів. Про це повідомили в прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Підозрювані – 64-річна колишня працівниця управління справами апарату Верховної Ради України та 36-річний голова правління благодійної організації, якого правоохоронці також називають журналістом, колишнім помічником-консультантом одного з народних депутатів та колишнім кандидатом у депутати Верховної Ради.

Вони пів року проводили «співбесіди» з жертвою та готували його для зустрічі з посадовцями Офісу президента та Кабінету міністрів України.

Затримання підозрюваних відбулося 10 серпня під час отримання частини обумовленої суми – 200 тис. доларів.

Їм інкримінують ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція статті передбачає покарання до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що Миколаївську ОДА з листопада 2020 року очолює Віталій Кім.

Як інформував ZAXID.NET, раніше СБУ викрила шахраїв, які продавали посаду голови Кіровоградської ОДА. Учасники злочинного угруповання хотіли за свої «послуги» 3,5 млн доларів США.