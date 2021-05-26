Працівники спецслужби затримали двох учасників схеми в одному з банків в Києві

СБУ викрила угруповання, учасники якої пропонували посади держслужбовців, нібито маючи зв’язки у вищих ешелонах влади. Наприклад, вони пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА за 3,5 млн доларів. Про це повідомили у прес-службі української спецслужби.

За інформацією правоохоронців, ці угоди контролювала жінка, яка проживає на окупованій території Луганської області. Вона телефоном координувала роботу спільників.

Крім цього, працівники СБУ зафіксували участь у протиправній схемі громадського активіста, керівника низки благодійних та антикорупційних організацій.

відео СБУ

Під час обговорення «кадрових питань» з кандидатами чоловік представлявся радником президента України і стверджував, що погоджує призначення на керівні посади з керівництвом РНБО та Офісом Президента. Імені громадського активіста не називають.

Працівники спецслужб затримали двох учасників схеми в одному з банків в Києві після того, як вони отримали всю суму за операцію.

Як інформував ZAXID.NET, раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього помічника народного депутата, який за 200 тис. доларів «продавав» посаду в Офісі президента.