СБУ викрила шахраїв, які продавали посаду голови Кіровоградської ОДА
Учасники злочинного угруповання хотіли за свої «послуги» 3,5 млн доларів США
СБУ викрила угруповання, учасники якої пропонували посади держслужбовців, нібито маючи зв’язки у вищих ешелонах влади. Наприклад, вони пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА за 3,5 млн доларів. Про це повідомили у прес-службі української спецслужби.
За інформацією правоохоронців, ці угоди контролювала жінка, яка проживає на окупованій території Луганської області. Вона телефоном координувала роботу спільників.
Крім цього, працівники СБУ зафіксували участь у протиправній схемі громадського активіста, керівника низки благодійних та антикорупційних організацій.
відео СБУ
Під час обговорення «кадрових питань» з кандидатами чоловік представлявся радником президента України і стверджував, що погоджує призначення на керівні посади з керівництвом РНБО та Офісом Президента. Імені громадського активіста не називають.
Працівники спецслужб затримали двох учасників схеми в одному з банків в Києві після того, як вони отримали всю суму за операцію.
Як інформував ZAXID.NET, раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього помічника народного депутата, який за 200 тис. доларів «продавав» посаду в Офісі президента.