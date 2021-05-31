Свої «послуги» поліцейський оцінив у 5 тис. доларів

Працівника одного з районних управлінь Національної поліції в Харкові затримали за підозрою у хабарництві. За даними слідства, поліцейський «продавав» посаду в Державному бюро розслідувань за 5 тис. доларів, повідомили в ДБР.

У відомстві уточнили, що підозрюваний запевнив знайомого, що у нього є зв'язки в конкурсній комісії ДБР, і пообіцяв посприяти в отриманні посади в одному з підрозділів Територіального управління Бюро в Полтаві.

27 травня при передачі поліцейському першої частини хабара – 2,5 тис. доларів – його затримали. Дії правоохоронця кваліфікували як отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).

Якщо провину підозрюваного доведуть в суді, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з трирічною забороною займати ряд посад і займатися деякими видами діяльності. Не виключена конфіскація майна.

Як інформував ZAXID.NET, раніше СБУ викрила угруповання, учасники якої пропонували посади держслужбовців, нібито маючи зв’язки у вищих ешелонах влади. Наприклад, вони пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА за 3,5 млн доларів.