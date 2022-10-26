Вальдемарас Рупшис пояснив, чому Литва не може більше допомагати Україні гаубицями й системами ППО

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що на наступному засіданні Державної ради оборони країни він запропонує не передавати Україні самохідні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS, які є на озброєнні литовської армії.

«У мене повинні бути інструменти. Ми не можемо виконувати завдання без відповідних можливостей, але ті можливості, які у нас є, перебувають на тій межі, коли ми вже не можемо віддавати», – сказав Рупшис журналістам на полігоні у Пабраді в середу, 26 жовтня, повідомляє LRT.

«Я внесу таку пропозицію. Ми повинні шукати інші засоби підтримки», – додав він.

За словами генерала, Литва могла б підтримати Київ озброєнням, якби швидко закупила нову зброю замість тієї, що використовується нині.

«Ми повинні розуміти, що у нас також є зобов'язання перед НАТО. Ми чітко заявили, які підрозділи ми надаємо НАТО. Це мають бути підрозділи, здатні вести неприцільний вогонь, або польова артилерія, маневрені підрозділи з вогневою міццю, а також засоби протиповітряної оборони для надання підтримки як приймаюча країна», – сказав Рупшис.

Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS.

Зауважимо, що Литва надавала Україні значну військову допомогу з перших днів війни. Литва, де проживає менше ніж 2,8 млн людей, надала Україні переносні системи ППО Stinger, протитанкові засоби, бронежилети й каски, міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори. Також Литва надала безпілотники, антидронові засоби, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки та позашляховики, а ще безпілотник Bayraktar TB2 із боєприпасами, на який литовці збирали гроші. Також Литва надасть зимову форму для 25 тис. українських воїнів.