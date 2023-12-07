В українських кінотеатрах 7 грудня відбулась прем’єра першої зимової комедії цього сезону.

Дитячий тренер із плавання Алекс (Остап Халавко) закохується у недосяжну красуню (Даша Астаф'єва). Для того, щоб вразити кохану й різко змінити своє життя Алекс вирішує пограбувати банк. Звичайно, пограбування йде не за планом й обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч.

Головні ролі у новій комедії режисерки Аліни Бухтіярової («Бурштинові копи») виконали Остап Халавко, Даша Астаф’єва, Андрій Бурим, Володимир Горянський, Олександр Соколов, Яків Кучеревський, Марія Заниборщ, Катерина Вайвала, Сталіна Лагошняк, Сергій Булін, Оксана Борбат, Олена Хохлаткіна.

Стрічка була знята до початку повномасштабного вторгнення і повинна була вийти ще у 2022 році. Зараз, вважають творці фільму, сатира набула інших змістів, що зробило її навіть актуальнішою. Сценаристи та актори зуміли підкреслити та посміятися з вад нашого суспільства: корупції та кумівства. Перед героями фільму, стоїть вибір – піддатись своїм слабкостям та пристати на темну сторону, або подолати себе і всі труднощі та рухатись до світлого справедливого майбутнього.

У картині звучатиме музика Alina Pash та Dzidzio. Фільм доступний для людей з порушенням зору або слуху.