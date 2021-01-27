Проект пропонує не накладати на Росію жодних санкції у ПАРЄ, аргументуючи це «прагненням до діалогу»

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи затвердив попередній проект рішення про підтвердження повноважень російської делегації без жодних обмежень. Про це пише «Європейська правда» у середу, 27 січня.

Документ, підготовлений екс-головою комісії, депутатом австрійським депутатом Штафаном Шеннахом, поширили в асамблеї у вівторок ввечері. У ньому йдеться, що ПАРЄ засуджує авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; пожорсткішання норм, що підривають свободі зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо.

Крім того, проект пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи та додатково погіршила ситуацію. Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму тощо.

Утім, незважаючи на жорстку критику, проект пропонує не накладати на Росію жодних санкції у ПАРЄ, аргументуючи це «прагненням до діалогу». У середу члени ПАРЄ можуть подати свої зауваження до цього проекту. Голосування за документ відбудеться у четвер зранку.

Нагадаємо, що на початку сесії постійна делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження російської делегації.

Після оскарження повноважень делегації РФ, це рішення мають розглянути Моніторинговий комітет та Комітет з питань правил і процедур) асамблеї.