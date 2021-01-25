Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи під час відкриття сесії оскаржить повноваження делегації Росії. Про це заявила голова української делегації Марія Мезенцева, пише Deutsche Welle.

За її словами, під час відкриття сесії, коли відбувається формальне затвердження повноважень національних делегацій, українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії планують ініціювати процедуру оскарження повноважень делегації Росії.

Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту Ради Європи, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод.

Якщо ініціатива здобуде підтримку, далі питання розглядатиме моніторинговий чи регламентний комітет ПАРЄ.

У своїй резолюції комітет може рекомендувати асамблеї підтвердити повноваження, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями.

Українська делегація також ініціювала дебати щодо порушення Росією прав людини у Криму.

Цьогорічна зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня у «гібридному» форматі. Делегати можуть бути фізично присутні у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно. Українська делегація вирішила особисто їхати на сесію.

Нагадаємо, раніше російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після анексії Криму. На знак протесту росіяни відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи, після чого делагацію з РФ вирішили повернути назад.

Що відбувається в Росії

Протести у Росії почалися після затримання російського опозиціонера Олексія Навального 17 січня у Москві. Навального затримали просто на паспортному контролі в аеропорту, після його повернення з Німеччини. Там він лікувався після отруєння «Новічком».

Наступного дня на організованому слуханні у відділенні поліції суд продовжив термін затримання Навального на 30 діб. Його звинувачують у нібито порушенні вимог випробувального терміну у справі «Ів Роше». Нині Навальний у СІЗО.

Очолюваний Навальним «Фонд боротьби з корупцією» закликав росіян виходити 23 січня на акції протесту на підтримку опозиціонера. У низці російських міст, а також за кордоном відбулися масові акції на підтримку Навального.

За оцінками Reuters, лише в Москві на акції протесту на підтримку Навального вийшли 40 тисяч людей.

Усього ж у Росії, за даними журналістів, у мітингах узяли участь не менш як 110 тисяч. Правозахисний центр «ОВД-Інфо» стверджує, що на акціях протесту затримали понад 3100 людей. Це найбільша кількість затримань із грудня 2011 року, відколи центр існує.

Мітинги супроводжувалися сутичками силовиків з мітингувальниками. Силовики жорстко затримували людей, застосовуючи проти них силу. Їх били кийками та пакували у автозаки. Російські ЗМІ повідомляють про десятки постраждалих по всій країні.