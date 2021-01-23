По всій Росії на акції протесту вийшли щонайменше 110 тис. людей

У суботу, 23 січня, у низці міст Росії та поза її межами пройшли акції на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального, якого після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння «Новачком», заарештували.

За різними оцінками по всій Росії на акції протесту проти арешту російського опозиціонера вийшли щонайменше 110 тис. людей. Зокрема, такі дані наводить «МБХ медиа», посилаючись на власні підрахунки та дані співрозмовників у регіонах. Якщо виходити з максимальних оцінок, то кількість учасників акцій перевищила 160 тис. людей.

За даними Reuters, самій Москві учасниками акції протесту стали щонайменше 40 тис. осіб. Агентство називає це однією з найбільших акцій, що пройшли у російській столиці за останні роки.

Також велика кількість людей вийшли на вулиці у Санкт-Петербургу і Єкатеринбургу. У Петербурзі, за різними оцінками, у мітингу взяли участь від 10 до 20 тис. осіб. Натомість у Єкатеринбурзі число присутніх оцінювали від 5 до 15 тис. учасників.

Правозахисна організація Amnesty International заявила про неприпустимість застосування сили проти учасників акцій та звернулася до Міністерства внутрішніх справ з вимогою гарантувати росіянам право на свободу зібрань. Вочевидь це не дуже подіяло. Наймасовіші мітинги та найжорсткіші сутички з силовиками відбувалися в Москві та Санкт-Петербурзі.

Мітинги супроводжувалися сутичками силовиків з мітингувальниками. Силовики жорстко затримували людей, застосовуючи проти них силу. Їх били кийками та пакували у автозаки. Російські ЗМІ повідомляють про десятки постраждалих по всій країні.

За даними правозахисників, у цей день була рекордна кількість затриманих за весь час правління Володимира Путіна – понад 2,5 тис. людей.

Солідарність з учасниками російських протестів висловили і в інших країнах світу. Зокрема, у Німеччині за звільнення Навального виступили мешканці німецьких міст Фрідріхсгафен, Мюнхен, Дюссельдорф.

У Великій Британії протестувальники розвісили на дроті білизну перед російських посольством в Лондоні, натякаючи на спосіб, в який співробітники ФСБ отруїли Навального.

Також нечисленні акції на підтримку мітингувальників відбулися у Австрії, Нідерландах, Ізраїлі, Грузії, Кіпрі, Чехії та навіть в Україні.

Відреагували на ситуацію в РФ і в Міністерстві закордонних справ України. Там заявили, що Російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, які вимагають поваги до прав людини і відновлення верховенства права, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля.

«Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції. Громадяни Росії заслуговують на уряд, який буде здатним забезпечити рівність перед законом, можливість реалізувати свої права і свободи, а також поважатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях», – йдеться в поширеному прес-центром МЗС коментарі.

Як інформував ZAXID.NET, російського опозиційонера Олексія Навального 17 січня затримали відразу після прильоту з Німеччини, де він проходив кількамісячне лікування після отруєння «Новачком». Наступного дня політика заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі «Ів Роше».

Натомість Навальний закликав своїх прихильників вийти 23 січня на акції протесту проти корупції та дій влади.

У Кремлі назвали акції незаконними, МВС та Генпрокуратура погрожували їх учасникам затриманнями та штрафами. Багатьох соратників Навального та координаторів мітингів заарештували за заклики виходити на мітинги ще до початку акцій.