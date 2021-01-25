Польща закликала Євросоюз посилити санкції проти Росії
Анджей Дуда закликав ЄС «змусити Росію дотримуватися міжнародного права»
Президент Польщі Анджей Дуда закликав Європейський Союз посилити санкції щодо Росії через затримання Олексія Навального та дії силовиків під час акцій протесту 23 січня. Про це він розповів у інтерв'ю Financial Times.
За його словами, єдиний спосіб уникнути конфлікту – це змусити РФ дотримуватися міжнародного права.
«Єдиний спосіб зробити це без гвинтівок, гармат і бомб – за допомоги санкцій. Тому ми готові допомогти досягти консенсусу з цього питання», – сказав Дуда.
Також він вважає, що верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повинен переглянути свої наміри щодо візиту до Росії в наступному місяці, якщо Кремль не звільнить Навального.
25 січня відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому будуть обговорені подальші кроки Євросоюзу щодо ситуації в РФ.
Що відбувається в Росії
Протести у Росії почалися після затримання російського опозиціонера Олексія Навального 17 січня у Москві. Навального затримали просто на паспортному контролі в аеропорту, після його повернення з Німеччини. Там він лікувався після отруєння «Новічком».
Наступного дня на організованому слуханні у відділенні поліції суд продовжив термін затримання Навального на 30 діб. Його звинувачують у нібито порушенні вимог випробувального терміну у справі «Ів Роше». Нині Навальний у СІЗО.
Очолюваний Навальним «Фонд боротьби з корупцією» закликав росіян виходити 23 січня на акції протесту на підтримку опозиціонера. У низці російських міст, а також за кордоном відбулися масові акції на підтримку Навального.
За оцінками Reuters, лише в Москві на акції протесту на підтримку Навального вийшли 40 тисяч людей.
Усього ж у Росії, за даними журналістів, у мітингах узяли участь не менш як 110 тисяч. Правозахисний центр «ОВД-Инфо» стверджує, що на акціях протесту затримали понад 3100 людей. Це найбільша кількість затримань із грудня 2011 року, відколи центр існує.
Мітинги супроводжувалися сутичками силовиків з мітингувальниками. Силовики жорстко затримували людей, застосовуючи проти них силу. Їх били кийками та пакували у автозаки. Російські ЗМІ повідомляють про десятки постраждалих по всій країні.