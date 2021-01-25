Президент Польщі Анджей Дуда закликав Європейський Союз посилити санкції щодо Росії через затримання Олексія Навального та дії силовиків під час акцій протесту 23 січня. Про це він розповів у інтерв'ю Financial Times.

За його словами, єдиний спосіб уникнути конфлікту – це змусити РФ дотримуватися міжнародного права.

«Єдиний спосіб зробити це без гвинтівок, гармат і бомб – за допомоги санкцій. Тому ми готові допомогти досягти консенсусу з цього питання», – сказав Дуда.

Також він вважає, що верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повинен переглянути свої наміри щодо візиту до Росії в наступному місяці, якщо Кремль не звільнить Навального.

25 січня відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому будуть обговорені подальші кроки Євросоюзу щодо ситуації в РФ.

Що відбувається в Росії

Протести у Росії почалися після затримання російського опозиціонера Олексія Навального 17 січня у Москві. Навального затримали просто на паспортному контролі в аеропорту, після його повернення з Німеччини. Там він лікувався після отруєння «Новічком».

Наступного дня на організованому слуханні у відділенні поліції суд продовжив термін затримання Навального на 30 діб. Його звинувачують у нібито порушенні вимог випробувального терміну у справі «Ів Роше». Нині Навальний у СІЗО.

Очолюваний Навальним «Фонд боротьби з корупцією» закликав росіян виходити 23 січня на акції протесту на підтримку опозиціонера. У низці російських міст, а також за кордоном відбулися масові акції на підтримку Навального.

За оцінками Reuters, лише в Москві на акції протесту на підтримку Навального вийшли 40 тисяч людей.

Усього ж у Росії, за даними журналістів, у мітингах узяли участь не менш як 110 тисяч. Правозахисний центр «ОВД-Инфо» стверджує, що на акціях протесту затримали понад 3100 людей. Це найбільша кількість затримань із грудня 2011 року, відколи центр існує.

Мітинги супроводжувалися сутичками силовиків з мітингувальниками. Силовики жорстко затримували людей, застосовуючи проти них силу. Їх били кийками та пакували у автозаки. Російські ЗМІ повідомляють про десятки постраждалих по всій країні.