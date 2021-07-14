Комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді підтримати законопроект президента Володимира Зеленського про Великий герб України.

Відповідне рішення підтримали 17 членів комітету, передає Liga.net в середу, 14 липня. Зокрема, заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні уточнив, що прийняття цього законопроекту вимагає Конституція.

А для відміни цієї статті, з його слів, потрібно проводити відповідний референдум, який може коштувати 2 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради законопроект про великий Державний герб України 28 червня 2021 року. Документ позначений як невідкладний – для термінового розгляду.

Наступного дня, 29 червня, на сайті парламенту опублікували законопроект із ескізом пропонованого герба. Виявилось, що це не ескіз-переможець конкурсу 2020 року, а ескіз 1996 року (трохи перероблений згодом), що відхилили у всіх попередніх конкурсах.

Детальніше про те, що не так із з президентським проектом Великого герба, читайте у нашому матеріалі.