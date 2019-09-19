Компанія «Avalon Inc» втретє організувала благодійний забіг «Львівська десятка»

Спортновини компаній, сьогодні, 09:30 475 0

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Не лише заради здоров’я, а й для допомоги іншим. Спортсмени та любителі зі всієї України стартували у забігу «Run the World. Львівська десятка». Чемпіонат України з бігу по шосе на 10 км.

Компанія Avalon Inc. вже втретє організувала благодійний забіг. Кожен, хто зареєструвався, частину свого внеску від участі у змаганнях спрямував на придбання обладнання для ендопротезування ніжок маленьким пацієнам Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. Загалом за попередніх два забіги вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень.

«Компанія Авалон – компанія соціально відповідальна, спорт нам близький і в нас велика кількість працівників стартувало на цьому забігу. Проводимо цей марафон не тільки заради свята, а й заради благодійності» , - каже Дмитро Палієнко, генеральний директор компанії Avalon Inc.

Півтори тисячі учасників зі всієї України подолали 10 км. В абсолютній першості переможці отримали не лише кубки, а й речові призи та грошові винагороди від компанії Avalon Inc. 5 000 тисяч гривень за перші місця, 3 та 2 тисячі — відповідно, за другу та третю сходинку. Після фінішу декого з учасників очікував сюрприз.

«Для себе бігали, але вирішили побачити що ми можемо», - каже учасниця забігу Ірина. «Ірина мій генератор ідей і для неї завжди готовий робити все», - ділиться враженнями чоловік Ірини Андрій.

Кожен фінішер отримав ще й пам'ятну медаль з унікальним дизайном «Run the world. Львівської десятки».

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