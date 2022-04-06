Intel зупиняє діяльність в РФ

Найбільший у світі американський виробник електронних пристроїв та комп'ютерних компонентів Intel через війну в Україні припиняє роботу в Росії. Про це йдеться у заяві Intel.

«Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України і закликати до якнайшвидшого відновлення миру. Ми негайно призупинили всі ділові операції в Росії. Це підтвердження нашого попереднього рішення призупинити всі поставки клієнтам у Росії та білорусі», – йдеться у повідомленні.

Компанія водночас зазначила, що працює над тим, щоб підтримати майже 1,2 тис. своїх співробітників у Росії.

«Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма людьми у всьому світі, які мають сім'ї, друзів та близьких в цьому регіоні…», – йдеться в повідомленні.

«Ще один світовий технологічний лідер – з Україною, а Росія стрімко рухається в першу половину XX сторіччя», – прокоментував рішення компанії віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Заснована в 1968 Intel випускає електронні пристрої і комп'ютерні компоненти, в тому числі мікропроцесори. З минулого року світ стикається з нестачею напівпровідників, яка пов'язана з попитом на цю продукцію, що різко зросла, у зв'язку з переведенням мобільного зв'язку в багатьох країнах на системи п'ятого покоління. В умовах пандемії та розширення роботи за віддаленими схемами збільшилося і виробництво персональних комп'ютерів та ігрових приставок.