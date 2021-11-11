На думку експертів сьогоднішня резолюція щодо Сі Цзіньпіна свідчить про повернення Китаю до культу особистості

Комуністична партія Китаю (КПК) на своєму засіданні у четвер, 11 листопада, ухвалила «історичну резолюцію», яка закріплює статус очільника партії Сі Цзіньпіна у політичній історії країни та фактично прирівнює його досягнення до досягнень Мао Цзедуна та Ден Сяопіна. Про це повідомляє ВВС.

Відповідний документ, що був ухвалений на шостому пленарному засіданні КПК, є коротким викладом 100-річної історії партії, в якому розглядаються її основні досягнення та плани на майбутнє. Такого роду резолюція є лише третім документом з моменту заснування партії: перша була ухвалена засновником КПК Мао Цзедуном у 1945 році, а друга – Ден Сяопіном у 1981 році.

На думку аналітиків, ухвалена резолюція є нічим іншим, як спробою Сі Цзіньпіна повернути назад процеси політичної децентралізації, що розпочались при Сяопіні та які продовжували інші лідери, зокрема Цзян Цземінь. Оскільки чинний керівник країни є лише третім китайським лідером, який видав таку резолюцію, цей крок спрямований на те, щоб зробити пана Сі Цзіньпіна рівним Мао Цзедуну та Ден Сяопіну. Відтак Китай може повернутися до так званого культу особистості, зазначає ВВС.

Чотириденне закрите засідання зібрало понад 370 повних та альтернативних членів 19-го Центрального комітету партії, що становлять усе вище керівництво країни. Це була остання велика зустріч партійних лідерів перед національним конгресом наступного року, на якому Сі Цзіньпін, як очікується, висуватиметься на історичний третій термін на посаду голови КНР.

Сі Цзіньпін обіймає посади голови китайської держави з 2013 року. Згідно зі старою Конституцією, мав би залишити цей пост у 2023 році. Пропозицію щодо зміни Основного закону і зняття обмеження роботи президентів країни виніс Центральний комітет Компартії Китаю (ЦК КПК). У 2018 році Китай скасував обмеження на терміни перебування на найвищій посаді в державі, що фактично дозволяє йому залишатися при владі до кінця життя.

Чинний пост голови КНР був погоджений четвертою Конституцією, ухваленою в 1982 році. З 1993 року голова одночасно обіймає посади генерального секретаря Компартії і голови Центральної військової ради Компартії Китаю. Попередники Сі Цзіньпіна - Цзян Цземінь і Ху Цзіньтао - обіймали ці посади з 1993 по 2003 рік і з 2003 по 2013 рік відповідно.

Традиційно в Китаї на з'їзді Компартії, що проходить перед початком другого п'ятирічного терміну роботи чинного лідера, в політбюро призначається його наступник, який змінить голову після закінчення правління. На з'їзді в жовтні 2017 роки ніхто, хто міг би вважатися майбутнім наступником, не ввійшов до складу політбюро.

Додамо, що ухвалена на партійному пленумі 1945 року перша резолюція допомогла Мао Цзедуну консолідувати управління країною, щоб отримати повну владу, коли він оголосив про створення Китайської Народної Республіки у 1949 році.

Ден Сяопін, який обійняв посаду лідера у 1978 році ініціював другу резолюцію, ухвалену у 1981-му, в якій критикував «помилки» Мао під час Культурної революції з 1966 по 1976 рік, що призвела до мільйонів смертей. Він також заклав основи економічних реформ у Китаї.