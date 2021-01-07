Конгрес США затвердив перемогу Джо Байдена на виборах

У четвер, 7 грудня, Конгрес сполучених Штатів затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Про це повідомляє Bloomberg.

Затвердження результатів виборів – останній крок в підбитті підсумків виборів в США. В абсолютній більшості випадків ця процедура минала без труднощів.

За останні 140 років були зроблені всього три спроби оскаржити на цій стадії результати голосування, останній раз – в 2005 році, ініціатива не отримала підтримки.

Цього разу Байден отримав 270 необхідних голосів для того, аби бути оголошеним переможцем виборів президента США.

Затвердити переможця виборів в Конгресі повинні були кількома годинами раніше, проте засідання довелося перервати через заворушення у Вашингтоні.

В ніч на 7 грудня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Чинного віце-президента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для оголошення перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму

Байден звернувся до Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.

Після цього Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно. Також він записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.

Згодом сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників. Всього було затримано більше 50 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.

Після штурму Трамп втратив підтримку ще частини своїх однопартційців. Сенатор-республіканець Мітт Ромні назвав Трампа «підбурювачем бунту» і закликав припинити його підтримку.

Конгресвумен Кеті Макморіс Роджерз, яка планувала виступили проти затвердження Байдена, заявила, що відмовляється від цього наміру через «ганебні події» у Вашингтоні.

Трохи згодом Сенат та Палата представників США поновили роботу після термінового евакуювання.