Медики рекомендували перевести Михеїла Саакашвілі до клініки, щоб уникнути ускладнень стану його здоров'я

Медичний консиліум рекомендував госпіталізувати арештованого екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі, який голодує в Руставській в'язниці вже 20 день. Про це журналістам повідомив один із лікарів спеціально створеної групи медиків Зураб Пагава, передає «Інтерфакс» у вівторок, 19 жовтня.

«Ми дали рекомендацію госпіталізації, щоб уникнути ускладнень стану здоров'я Саакашвілі, яке може в будь-який момент погіршитися», – пояснив Пагава, який разом з іншими п'ятьма лікарями оглянули Саакашвілі.

Водночас особистий лікар політика Ніколоз Капшидзе заявив журналістам, що госпіталізація може відбутися вже в суботу, 23 жовтня, однак дозвіл на це має надати сам Саакашвілі. Зазначимо, що рішення про переведення Саакашвілі з в'язницю до клініки мають прийняти міністри юстиції та охорони здоров'я, а також депутати.

Капшидзе також додав, що стан політика наразі стабільний, «такий, який був і вчора». Зауважимо, що ще 16 жовтня Саакашвілі погодився на медогляд та прийом ліків.

Затримання Михеїла Саакашвілі

Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії та оприлюднив квиток на літак на цю дату. 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Ввечері того ж дня його затримали. Після арешту він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

11 жовтня особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе повідомив про погіршення стану політика та наголосив на потребі його госпіталізації. Йому складно ходити та говорити. На той момент політик голодував щонайменше 10 днів.

Водночас інформацію про нібито погіршення стану здоров'я ув'язненого екс-президента заперечив Мін'юст Грузії. У відомстві заявляли, що здоров'я політика – у задовільному стані.

В Грузії проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи, за двома з них в 2018 році було винесено вироки. Політикові загрожує до шести років в’язниці. Окрім того, проти нього відкрили ще одну кримінальну справу – за незаконний перетин кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що буде домагатися повернення затриманого Михеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство. Зазначимо, що в Україні Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ при президентові України.