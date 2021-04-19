Король Таїланду Рама Х помилував усіх ув’язнених українців з нагоди Національного дня Таїланду

Король Таїланду Рама Х помилував усіх дев’ятьох українців, які перебували у виправних закладах країни. Шестеро з них вже повернулися до України. Про це в понеділок, 18 квітня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Українців помилували з нагоди Національного дня Таїланду та завдяки співпраці з її тайською колегою, уточнює омбудсменка.

«Висловлюю вдячність Королю Таїланду Рамі Х за прояв високого людського гуманізму та Головному Омбудсмену Королівства Таїланд Віддхавату Раджатануну, який сприяє розв’язанню такого складного питання як помилування», – зазначила вона.

Так, шістьох українців звільнили від покарання, вони вже повернулися додому. Двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення, ще один – на 1/2. Вони досі перебувають у в’язниці.

За що були засуджені українці Денісова не повідомила.

Нагадаємо, що в жовтні 2020 року король Таїланду Рама Х з нагоди свого дня народження помилував 16 українців – сімох з них повістю звільнили з-під варти та повернули до України, інші отримали значне скорочення термінів.