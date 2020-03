У засудженого за зґвалтування кінопродюсера Гарві Вайнштейна виявили коронавірус

Вважається, що Вайнштейн вже був інфікований, коли минулого тижня потрапив до в’язниці «Венде»

У голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна, якого Верховний суд Нью-Йорка засудив до 23 років ув’язнення за зґвалтування, виявили коронавірус.

Як повідомляє видання Niagara Gazette з посиланням на анонімного чиновника державної тюремної системи, окрім Вайнштейна, коронавірус також діагностували в ще одного в’язня, їх обох ізолювали. Офіційно діагноз ЗМІ не підтвердили і не спростували, посилаючись на захист персональних даних ув’язнених. Вважається, що Вайнштейн вже був інфікований, коли минулого тижня потрапив до в’язниці «Венде» на заході штату Нью-Йорк із нью-йоркської острова-в’язниці «Райкерс».

Видання пише, що у в’язниці «Венде» діє так званий приймальний центр для нових ув’язнених. Зазвичай їм там проводять медичні обстеження та вирішують інші безпекові питання, після чого в’язнів скеровують до інших виправних закладів. Niagara Gazette зазначає, що до того, як Вайнштейн потрапив до «Венде», під час судового процесу він перебував то в «Райкерс», то в лікарні Нью-Йорка з підвищеним артеріальним тиском та болями в грудях.

68-річний Гарві Вайнштейн – американський кіновиробник і голова кіностудії Miramax Films. Лауреат премій «Оскар» і BAFTA за фільм «Закоханий Шекспір», був одним з найвпливовіших продюсерів Голлівуду. Фільми, створені за його участі, неодноразово завойовували премію «Оскар» в різних номінаціях, у тому числі як найкращий фільм.

Суд над Гарві Вайнштейном – що відомо

У жовтні 2017 року Вайнштейна звільнили із The Weinstein Company після того, як десятки актрис звинуватили його в сексуальних домаганнях. Першою про домагання продюсера, ще не називаючи його імені, у 2015 році заявила актриса Ешлі Джадд («Амнезія», «Цілуючи дівчат»).

Видання The New York Times провело власне розслідування, з якого випливає, що Вайнштейн десятиліттями схиляв актрис і співробітниць своєї компанії до сексу. The NYT писала мінімум про вісім випадків, коли Вайнштейну вдалося залагодити скандали без судового розгляду. Джерела видання стверджують, що продюсер платив жертвам від $80 до $150 тис. Після цього десятки інших актрис заявили про домагання з його боку.

Постраждалі від домагань:

Гвінет Пелтроу

Анжеліна Джолі

Леа Сейду

Роуз Макгавен

Розанна Аркетт

Азія Ардженто

Міра Сорвіно

Люсія Еванс

Ромола Гарай тощо

У травні 2018 року Вайнштейна арештували за звинуваченнями в сексуальному насильстві та зґвалтуванні. Він вийшов під заставу 1 млн доларів та носив електронний браслет. У лютому 2020 року суд присяжний визнав його винним за двома з п'яти звинувачень, а 11 березня Верховний суд Нью-Йорка засудив його до 23 років ув'язнення.