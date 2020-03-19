У Житомирі підтвердили перший випадок коронавірусу

У Житомирі лабораторно підтвердився перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-2019.

Як повідомив у Facebook міський голова Житомира Сергій Сухомлин, коронавірус виявили у 56-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Австрії, його стан «більш-менш нормальний».

Також за інформацією МОЗ ще один випадок коронавірусу підтвердився у Києві. Таким чином загальна кількість хворих в Україні зросла до 18. Нові пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

Нагадаємо, що станом на ранок 19 березня в Україні були підтверджені 16 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі в народного депутата Сергія Шахова та його дружини.

Також в Україні зафіксували дві смерті у хворих на коронавірус: померли 71-річна жінка з Житомирщини та 33-річна жінка у Чернівцях. За інформацією Чернівецької ОДА, чернівчанка померла не від коронавірусу, який у неї підтвердився після смерті, а від супутньої неврологічної патології.