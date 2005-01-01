«Корпорація КРТ» влаштувала табір для дітей Заходу та Сходу

Діти зі Сходу та Заходу разом відчули Різдво. «Корпорація КРТ» зібрала на щорічному зимовому таборі у відпочинковому комплексі «Перлина Львова» понад 60 малюків. Це діти з регіонів Львівщини, де у КРТ виробничі потужності, та з прифронтових зон Луганщини.
«Нам дуже сподобалось у Львові. Дуже багато красивих музеїв, красивих пам’ятників», – поділились гості з міста Лисичанськ (Луганщина) Катерина і Марина.
«Основне завдання, щоб діти ні в чому собі не відмовляли. У них від чотирьохразового харчування до культурно-розважальних майстер-класів. Вони були задіяні практично 24 години на добу. Вони мали екскурсії Львовом, відвідали обласну раду, мали змогу поколядувати», – розповів заступник керівника «Корпорації КРТ» Василь Ганіткевич.
Вертепом потішила Львівська дитяча залізниця.
«Я так дивився, що сьогодні присутні такі діти, які, може, тільки народилися і почалася війна. І для них дуже важливо побачити такі справжні українські традиції», – сказав Данило Моргунов, який у вертепі грає роль чорта.
«Я рідко бачу такі вертепи, такі великі. Мені дуже сподобалося. Це було дуже красиво», – поділились враженнями гості з Львівщини Яринка і Вероніка.
А найактивніші, найоригінальніші і найпозитивніші малюки ще й отримали премії – «Зірка КРТ».
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