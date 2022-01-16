Частина союзників США по НАТО стурбовані можливими поступками США на користь Росії на переговорах по так званим «гарантіям безпеки». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За лаштунками переговорів з Росією деякі союзники США, особливо географічно близькі до Росії, стурбовані кількома пропозиціями, висунутими американськими представниками до того, як вони обговорювалися з партнерами.

Зокрема, йдеться про взаємне скорочення військових навчань на території Європи і нерозміщення ракет середньої і меншої дальності.

Співрозмовники видання зазначили, що про ці пропозиції США союзники дізналися з повідомлень у ЗМІ. При цьому вони підкреслили, що ці ідеї американські представники не обговорювали з партнерами.

Але, за даними джерел газети, інші союзники США стурбовані тим, що НАТО відкидає основні вимоги Росії, наприклад, нерозширення Альянсу на схід. На їхню думку, Вашингтон може піти на незначні поступки Москві, щоб «заспокоїти» російське керівництво.