Зустріч G20 закінчилася без спільної заяви через небажання Росії і Китаю погоджуватись на формулювання щодо війни РФ проти України. Про це повідомляє агенція Reuters.

Індія, як головуюча країна, опублікувала підсумковий документ, у який включили фрагменти з декларації листопадового саміту G20, зазначивши, що з параграфами 3 і 4 погодилися всі учасники, крім Росії та Китаю.

У третьому параграфі згадані резолюції ООН із засудженням агресії Росії проти України та вимогою негайного та безумовного виходу військ РФ з території України.

Там вказано, що більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські людські страждання і поглиблює проблеми у глобальній економіці, ускладнюючи зростання, прискорюючи інфляцію, зриваючи ланцюжки постачання, підвищуючи ризики в енергетичній та продовольчій сфері, збільшуючи ризики фінансової нестабільності.

«G20 – це не майданчик для вирішення безпекових проблем, але ми визнаємо, що вони можуть суттєво впливати на глобальну економіку», – зазначають у цій частині документа.

У параграфі 4 наголошується, що вкрай важливо забезпечити дотримання міжнародного права та різносторонньої системи забезпечення миру і стабільності, що включає у тому числі повагу до принципів Хартії ООН та захисту цивільного населення й інфраструктури у збройних конфліктах.

До слова, ЗМІ заздалегідь дізналися, що міністри фінансів країн G20 не змогли досягти консенсусу щодо формулювань про війну в Україні і, швидше за все, завершать зустріч в Індії в суботу без спільного комюніке.

Індія, яка наразі головує в G20, зберігає переважно нейтральну позицію щодо війни, відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні, шукаючи дипломатичного рішення і різко збільшивши закупівлі російської нафти.

Також Індія взагалі не хотіла, щоб G20 обговорювала додаткові санкції проти Росії, а також наполягала на тому, щоб уникнути використання слова «війна».