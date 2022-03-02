Країни ЄС не відправлять Україні винищувачі, поставка яких була раніше анонсована. Про це пише видання Politico.

Так, Польща заявила, що не буде посилати винищувачі в Україну. Крім Польщі, уряди Болгарії та Словаччини також нещодавно спростували поставку військових літаків в Україну.

Раніше повідомлялося, що українські пілоти вже прибули до Польщі, щоб отримати військові літаки від партнерів з ЄС. Йдеться про реактивні літаки радянської епохи, такі як Міг-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. Український парламент навіть конкретизував пожертвування: за озвученою інформацією, Європа відправила в цілому 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

Тепер країни ЄС спростовують дану інформацію.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що в його країні не вистачає справних літаків і запчастин, а також недостатньо винищувачів для охорони власного повітряного простору, не кажучи вже про надання літаків Україні. Представник Міністерства оборони Словаччини у вівторок також спростував інформацію про пожертвування.

«Словаччина не надаватиме Україні винищувачі», – сказав представник.

До них також приєднався президент Польщі Анджей Дуда. Виступаючи разом з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на авіабазі Ласк у Польщі, Дуда сказав, що його країна «не збирається направляти будь-які літаки в повітряний простір України», стверджуючи, що «це призведе до військового втручання».

НАТО, підкреслив Дуда, не є стороною у війні Росії з Україною – ключове застереження, яке військовий альянс намагався зробити, попри те, що кілька його членів постачають українській армії летальну зброю, а також вводять проти Москви руйнівні санкції. Пізніше заяву Дуди підтвердив і польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Розмови про постачання винищувачів Україні спровокував голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, який вийшов за рамки сценарію під час прес-конференції в неділю, щоб послатися на таку можливість.

«Ми збираємося поставляти... навіть винищувачі Україні», – сказав він, додавши, що у деяких країн ЄС є «види літаків», які потрібні Україні для боротьби з Росією. Боррель навіть припустив, що такі літаки можна фінансувати за рахунок грошей ЄС.

Один з дипломатів ЄС сказав, що країни ЄС були «обурені» публічною заявою Борреля про постачання винищувачів, які не були узгоджені.

У понеділок, 28 лютого, інформацію про винищувачі також повідомляло командування Військово-повітряних сил.