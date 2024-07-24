Скандал із генералом Содолем набирає нових обертів

У червні 2024 року мережу облетіла новина про звернення начальника штабу бригади «Азов» Національної гвардії України Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань щодо командувача Об’єднаних сил ЗСУ та генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Генерала звинувачували у перевищенні службових повноважень та великих втратах серед особового складу. Цей скандал отримав чималий розголос та активне обговорення у соцмережах. Після цього Содоля звільнили, однак ДБР досі не поспішає починати розслідування, про що вже пише Кротевич.

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Хто такий Юрій Содоль

За інформацією командування Об’єднаних сил ЗСУ, Юрію Содолю зараз 53 роки. Він народився 26 грудня 1970 року у місті Чугуїв на Харківщині – у родині військових. Одружений, має двох синів, які також є військовослужбовцями. Спочатку Содоль навчався у Маріуполі Донецької області, де закінчив школу і здобув середню освіту. Згодом вступив до Сумського вищого артилерійського командного училища, а потім і до Національної академії оборони України на спеціальність «Бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ».

Військову службу розпочав у 2003 році, а саме у десантних військах Збройних сил України. Уже через чотири роки, у 2007 році, отримав своє перше призначення – командир 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Власне, на цій посаді Содоль і зустрів початок російсько-української війни у 2014 році. Під керівництвом Содоля відбувались такі військові операції, як:

бої за Рубіжне;

оборона Донецького аеропорту;

штурм Ямполя;

вихід українських сил із Дебальцевого.

Юрій Содоль виріс у сім'ї військових (фото Командування Об'єднаних Сил ЗСУ)

Після цього у Содоля були різні посади. Наприклад, у січні 2015 року його призначали першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а вже у березні 2018 року військовий обіймав посаду командувача морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ. У 2023 році, у розпал повномасштабної війни Росії проти України, Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання «Донецьк» і відповідав за оборону на вугледарському напрямку. У лютому 2022 року, згідно з указом президента, генерала нагородили званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою у Донецькій області.

Президент призначив Юрія Содоля командувачем Об'єднаних сил ЗСУ указом за 11 лютого 2024 року. Попередній командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявляв, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. Наєв обіймав цю посаду ще з 2020 року.

З чого почався скандал

Скандал спалахнув, коли відомий начальник штабу бригади «Азов» Нацгвардії України Богдан Кротевич написав 23 червня 2024 року у своєму телеграм-каналі про те, що просить ДБР провести розслідування щодо одного з військових генералів. Тоді Кротевич прямо не назвав ім’я та прізвище, однак, за джерелами багатьох українських ЗМІ, йшлося саме про Юрія Содоля. «Усі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить», – натякнув тоді азовець.

На думку Кротевича, ця людина відповідальна за втрату областей, десятків міст та тисячі українських солдатів. Содоль, за словами азовця, «убив більше українських військових, аніж будь-який російський генерал». Згідно з оприлюдненою інформацією, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. Саме це нібито могло призвести до втрат великої частини території України. Також начштабу просив перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Загалом український військовослужбовець Кротевич тоді заявив, що готовий свідчити у справі.

«Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, однак проти себе він не ініціює службові розслідування. Мене це дістало. Рубікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійної огласки напрямків не від кращого життя. У нас форма правління, на жаль, така», – емоційно висловлювався Кротевич.

Кротевич є бійцем легендарного полку «Азов» (фото з телеграму Богдана Кротевича)

Український воїн, зокрема, і наголошував на умовах, при яких зараз воюють бригади. Кротевич вважає, що це нереальний героїзм, насамперед солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. «Їхній героїзм покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч. Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати», – підсумовував азовець.

Після цього газета The Washington Post оприлюднило скаргу Богдана Кротевича на вже екскомандувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Як стало відомо журналістам, азовець начебто звинувачував генерала у помилках, яких він припустився ще починаючи з часів командування обороною Маріуполя у 2022 році. Ба більше, за словами Кротевича, Содоля нагородили званням Героя України, хоч він не провів жодної години в прифронтовому місті, яке окупаційні війська РФ нещадно штурмували зі всіх боків. Навіть є закиди про те, що Содоль не постачав бригаді «Азов» боєприпаси та навіть не забезпечив наявність оборонних споруд у місті перед російським вторгненням.

Реакція на заяву Кротевича

Після того, як заява Кротевича розлетілась мережею, на цю історію вже був змушений відреагувати президент Володимир Зеленський. Варто зауважити, що до цього на адресу Содоля вже декілька місяців лунала критика від окремих депутатів і блогерів, проте допис Кротевича став «останнім цвяхом», який врешті призвів до звільнення. Увечері 24 червня 2024 року Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення до українців, у якому вперше прокоментував скандал навколо Содоля та врешті оголосив про свій наказ. «Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова», – резюмував глава держави.

Відомі громадські діячі, депутати та військові одразу почали реагувати на резонансну історію про генерала Содоля. Наприклад, Кротевича підтримав активіст Сергій Стерненко, написавши, що «або ми будемо змінюватись на краще, або загинемо». Також відомий у телеграмі блогер Ігор Лаченков тоді нагадав, що про проблеми із Содолем писали ще набагато раніше, однак замість покарання навпаки відбулось підвищення. «Нас не почули та хотіли просто зам’яти цей резонанс. Браво, тепер стало все гірше», – обурювався інфлюенсер.

Проте важливою у цій історії є реакція самих військовослужбовців. До прикладу, морський піхотинець, який брав участь у боях на Кринках, розповів не під запис виданню LIGA.net про те, що «Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський». Мовляв, військових бригади морської піхоти відправляли наступати туди, де це фізично було неможливо, пригадує боєць.

Військові по-різному реагували на звинувачення Содолю (фото Олександра Завтонова)

Хоч були і такі військові, які стали на бік Содоля. Наприклад, зробив публічну заяву його колишній підлеглий, ексначальник медичної служби 25-ї бригади повітряно-десантних військ і глава запорізького військового госпіталю Віктор Писанко. «Юрій Содоль – це людина за котрою тоді ми йшли звільняти наші землі і за котрим я без сумніву пішов би і зараз», – підкреслив боєць. Схвально відгукувався про Содоля ще у березні 2023 року легендарний комбриг і Герой України Вадим Сухаревський, коли журнал Forbes опублікував цілу статтю про нового командувача.

Також у мережі ширилась і реакція популярного українського репера-військового Ярмака. У соцмережі Instagram він публікував скриншот статті, у якій морпіх анонімно розповідав про способи командування Содоля. «Я, як учасник цих подій, хочу сказати, що це була повна п***а, а не операція», – емоційно висловлювався співак.

Військова кореспондентка Анна Калюжна ж акцентувала на тому, що командувач мав перепалки і з бойовими підрозділами на передовій. За її версією, у Содоля була вимога «тримати посадку до останнього», а також під його керівництвом часто змінювались командири бригад і батальйонів. «Пан Содоль був одним із найбільших прихильників не висвітлювати бойову роботу підрозділів», – стверджувала Калюжна.

Нагородження мера Одеси Труханова

Показовим моментом на посаді Содоля, на якій він не протимався і пів року, є і нагородження одеського мера Геннадія Труханова. Сталось це 22 червня 2024 року – буквально за день до того, як з’явиться розгромний допис Богдана Кротевича. Содоль вручив міському голові Одеси нагрудний знак «За службу та звитягу». «Надвелика честь отримати високу нагороду від Командувача об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта, Героя України Юрія Содоля», – з радістю тоді написав Труханов. Також очільник Одеси показав світлини з нагородження. Це викликало обурення серед суспільства, адже Труханов має доволі неоднозначну репутацію.

Содоль вручає нагороду меру Одеси (фото Одеської міськради)

Відомий ветеран ЗСУ й активіст Олег Симороз, який втратив під час бовойих дій обидві ноги, емоційно прокоментував подібне нагородження. Він нагадав про російський паспорт, переслідування активістів та проросійську позицію міського голови. Також військовий заявив, що і до самого Содоля виникає багато запитань, причому не лише через цей вчинок. «Такі речі – це ганьба для Збройних сил України. Я просто відмовляюся сприймати той факт, що відзнаку, яку отримують за виконання завдань у зоні ведення бойових дій, отримує одіозний проросійський політик, який жодного відношення до армії немає», – сказав він.

Однак цим поїздка Содоля до Труханова не закінчилась. Скандальна нардепка Мар’яна Безугла звинуватила генерала у пияцтві в Одесі під час прориву фронту. Депутатка поширила світлину, на якій генерал стоїть із чаркою в руках та зазначила, що фото зроблене в Одесі в одному із закладів. «За моєю інформацією під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані «Облака» в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень», – обурливо написала Безугла.

Що сталось після звільнення Содоля

Попри те, що Зеленський відреагував на гучні заяви і зняв Содоля з посади, але на цьому епопея не закінчується. Кофлікт розгорівся з новою силою свіжим дописом Кротевича у понеділок 22 липня. Також «дрова у вогонь» підкинув відхід ЗСУ з Кринок. Це було єдине село в Херсонській області на лівому березі Дніпра, де нашим захисникам вдалось закріпитися з жовтня 2023 року. Зокрема, і за цей напрямок відповідав Содоль, проблеми на якому йому постійно закидували. За даними агенції Слідство.Інфо, під час оборони Кринок зникли безвісти 788 українських захисників. При цьому кількість загиблих бійців, яких вдалось вивезти і поховати, становить 262 особи.

Богдан Кротевич написав, що подав до суду скаргу на ДБР через те, що там не порушили справу проти Содоля. Азовець розповів, що його ще 27 червня запевняли про те, що перевірять усі факти, які він навів. Мовляв, його заяву щодо Содоля додадуть до вже наявної справи, у якій опосередковано розглядаються дії командування Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» та «інших людей». Проте досі нічого не відбувається.

Кротевич вважає, що ДБР зараз порушує закон і фактично здійснює навмисну бездіяльність. «Ці дії, а також спілкування різних людей і деякі дзвінки, ясно дали зрозуміти мені, що є вказівка зверху не давати хід цій справі», – констатував начальник штабу азовців. Бюро наразі ніяк не відреагувало на нові заяви Кротевича. У ДБР ще раніше запевняли, що звернення азовця не зробили окремою справою, а приєднали до справи про прорив окупаційних військ на Харківщині.

Володимир Зеленський разом із Юрієм Содолем (фото Офісу Президента)

Начштабу зазначив, що його не викликали як свідка давати свідчення, хоч він і постійно просив про це. Також Кротевич відзначив, що до нього звертались командари різноманітних бригад, які готові свідчити проти Содоля під час суду, аби врешті була справедливість. Ба більше, азовець навіть не виключає можливість розправи над собою через свою позицію.

«Якщо я десь там зникну в найближчі пів року, або цегла на голову впаде чи автівка підірветься, то вже, будьте люб’язні, добийтесь того, щоб цю справу довели до кінця, а УПЦ МП не існувало в Україні. І обов’язково поверніть азовців із полону», – резюмував він.

Наразі розгляд скарги на ДБР у суді призначили на 19 серпня 2024 року, проте градус у суспільстві вкотре піднявся, а логічне закінчення цієї історії поки не проглядається. Начальник штабу азовців оцінює нового командувача Об'єднаних сил Гнатова достойним офіцером, але завжди наголошував на тому, що не вважає своєю заслугою звільнення Юрія Содоля з посади. Справедливим фіналом, на думку Богдана Кротевича, є те, коли «винні понесуть покарання за смерті українських солдат».