Табір живої історії

У заповіднику «Тустань» цими вихідними історичні реконструктори пропонують зануритися в атмосферу Середньовіччя. Від четверга до неділі, 10-13 червня, там працює Табір живої історії. Глядачам показують бойові взаємодії з обладунками та зброєю і побут табору в умовах походу. Також відвідувачі можуть взяти участь у вишколі. Деталі за посиланням.

Цілодобовий театральний марафон у Першому театрі

Перший театр відсвяткує своє 100-річчя театральним марафоном: виставами нон-стоп упродовж цілої доби. Глядачів чекають у п'ятницю, 11 червня, від 18:00. Почнуть із вистави «Два джентльмени з Верони» за Вільямом Шекспіром і далі рівно добу актори гратимуть постановки одна за одною. Вдень будуть вистави для дітей, а вночі – для дорослих. Програму знайдете тут.

«На марафон можна брати килимки, подушки, смаколики, чаї, кави, приходьте до нас і цілу ніч, цілу добу проводьте з нами. Якщо хтось раптом засне, вранці буде руханка від Першого театру», – запросив директор-художній керівник театру Юрій Мисак.

Фестиваль біля Тартаківського палацу

«Тартаків Fest» відкриє туристичний сезон у біля Тартаківського палацу. У неділю, 13 червня, там готують екскурсії, фотозони, ярмарок та майстер-класи народних ремесел, розваги для дітей. Також влаштують вогняне шоу і концерт. А спортивні фанати зможуть дивитися матч Нідерланди-Україна просто неба. Більше інформації тут.

Концерт з балкону

У неділю, 13 червня, оркестр театру імені Марії Заньковецької виступить на балконі над центральним входом у театр. Зазвучать українські та іноземні хіти. Послухати його можна буде безкоштовно. Детальніше тут.

«Батяри на роверах»

«Батяри на роверах» проїдуться вулицями міста у суботу, 12 червня. Щорічний ретро-велозаїзд знову присвятять львівській батярській міській культурі початку ХХ століття. Можна долучитися зі своїм ровером або спостерігати за ним. Старт о 12:00 з площі Митної, далі велосипедисти проїдуть середмістям і фінішують біля LEM station, де буде музична програма, кінопоказ і танці. Детальний маршрут і програму знайдете тут.

Кіно просто неба

Центр Довженка пропонує атракцію – кіно на даху. Цю оновлену літню локацію відкриють переглядом фільмів увечері у неділю, 13 червня. А далі щовихідних на даху будуть вечірки та кіно просто неба.

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