Весна – активна пора мандрівок. Плануючи вихідні для сім’ї, треба продумати маршрут, який буде цікавим для усіх вікових категорій. Саме напередодні вікенду управління туризму та курортів Львівської ОВА зробило підбірку локацій на Львівщині, де можна побачити, а подекуди і погладити чи погодувати тварин. Розповідаємо, де біля Львова можна побачити оленів, єнотів, ведмедів та акул.

Ведмежий притулок «Домажир»

с. Жорниська, вул. Ведмежий край, 1. Локація на мапі.

Зараз тут проживає 29 ведмедів, яких врятували із неволі – мисливських притравлювальних станцій, готелів, ресторанів, цирків та приватних звіринців. На території працює кафе «Мед та ягода» з альтанками, де частують стравами локальної кухні – яворівським пирогом. Також тут можна оглянути виставкову кімнату «Два світи».

Ведмежий притулок працює зі середи до суботи з 09:00 до 18:00. Там приймають туристів за попереднім записом, відвідування – у супроводі екскурсовода. Телефон для запису: +380675093058.

Вартість квитків:

діти до 6 років – безкоштовно,

6-15 років – 120 грн,

дорослі – 200 грн,

пільговий (люди з інвалідністю та супроводжуючий, пенсіонери, ветерани АТО, військовослужбовці, студенти) – 120 грн.

Врятований ведмідь у Домажирі (фото притулку)

Зоологічно-дендрологічний парк «Джерело»

с. Оброшине біля палацу. Локація на мапі.

На території парку ростуть реліктові рослини. Окрім них там можна оглянути японських оленів, шотландських поні, альпак, носух, черепах, єнотів. З туристичної інфраструктури на території парку є сучасний ігровий майданчик, кафе, артпростір, для дітей організовують майстер-класи, театралізовані дійства, анімаційні вечірки та пригодницькі квести.

Працює щодня з 10:00 до 19:00. Вартість квитків: 250 грн, діти до 3 років, пільгові категорії та військовослужбовці – безкоштовно.

Олень у парку «Джерело»

«Садиба єнота»

с. Вербляни біля Буська, вул. Будівельників, 17 ( по трасі Київ-Чоп). Локація на мапі

На локації проживають єноти, африканські страуси, ему, павичі, поні, козенята, овечки, пухові кури та кури Аям Цемані. Також там є батут, можна замовити страви з мангалу та гарячі і прохолодні напої.

Садиба працює з вівторка до п’ятниці: у будні 12:00 – 19:00, у вихідні 11:00 – 20:00.

Вартість квитків:

дорослий – 80 грн,

дитячий – 60 грн,

діти до 4 років та пільгові категорії – безкоштовно,

військовослужбовці – 40 грн.

Резидент Садиби єнотів

«Домівка врятованих тварин»

Львів, вул. Олекси Довбуша, 24. Локація на карті

Це центр утримання та реабілітації диких тварин, яких врятували від жорстокого поводження або ж травм, а також прихистили покинутих. Тут можна побачити таких тварин: мавпи, лисиці, павичі, сови, носухи, пелікани, лелеки, єноти та інші. Відвідувачі можуть принести для тварин фрукти, овочі, м’ясо, корм для собак і котів, горіхи, зерно, рибу тощо.

Притулок відчинений для відвідувачів щодня з 10:00 до 17:00. Вхід безкоштовний, але благодійний донат вітається.

Мешканці Домівки постійно оновлюються (фото ZAXID.NET)

Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр

м. Львів, вул. Кубанська, 12. Локація на карті

Центр створили у 1975 році. Він налічує велику колекцію флори та фауни. Діти сюди можуть приходити на різноманітні гуртки екологічного спрямування. Зоовиставка зараз налічує понад 250 видів тварин, переважно екзотичних. Тут живе 30 видів плазунів і земноводних, понад 40 видів птахів, павичі, страуси, качки-мандаринки, єноти, носухи, лама, коні, мавпи, крокодил, удав, черепахи та багато інших.

Центр працює щодня з 10:00 до 18:00, у неділю з 10:00 до 15:00. Вхід безкоштовний.

В еколого-натуралістичному центрі діти вчаться взаємодіяти з природою

Emily Zoo

м. Винники, вул. Хмельницького, 9Б. Локація на карті

Зоокуток розташований на території відпочинкового комплексу Emily resort. У вольєрах можна побачити: американських бізонів, африканських страусів, шотландських корів, лам, верблюдів, альпак, альпійських кіз, плямистих та благородних оленів, віслюків та овечок. Поруч є сітковий парк та фут-корди.

Працює щодня з 10:00 до 18:00. Вхід безкоштовний.

Лами у Винниках (фото Emily Zoo)

Океанаріум

Львів, проспект Шевченка, 8. Локація на карті

У центрі Львова розташовані 24 акваріуми та понад 130 видів риб. Серед них – риба-їжак, мурена-зебра, бура зірка, рифовий омар, риба-янгол, їжак-діадема, рогата морська зірка, зелені черепахи, гігантські креветки, риба-клоун та риба-папуга. Цікавим є тунельний акваріум із акулами.

Океанаріум працює у понеділок 11:00 – 16:30, вт – чт 11:00 – 19:00, пт – нд 11:00 – 20:00.

Львівські акули (фото Океанаріуму)

Вартість квитків: