Похідна кухня від Camportable

Багато хто любить подорожувати машиною і відпочивати на природі, але не всі можуть дозволити собі повноцінний будинок на колесах. Компанія Camportable запропонувала своє рішення – кухонний блок, що монтується ззаду. Його можна закріпити на будь-якому автомобілі і цим вирішити питання покупки кемпера.

Причіпний модуль можна порівняти з кухнею, яку ви знайдете в звичайному автобудинку. Він важить лише 38 кг і має алюмінієвий корпус. У комплект входять мийка, газова плита на дві конфорки та 14-літровий холодильник Dometic. Причому він може не тільки охолоджувати продукти всередині, а й працювати як обігрівач із заданою температурою, якщо раптом на вулиці похолоднішало.

Кухню можна встановити на будьякий автомобіль

Раковина підключена до двох баків по 10 літрів, одна призначена для чистої води, а друга – для використаної. Крім того, є невеликий газовий балон для потреб плити. Кухонне начиння зберігається в чотирьох висувних ящиках, а герметична кришка захищає весь блок від негоди. Продукт продаватимуть разом із кріпленням. Пізніше цього року компанія покаже опціональне обладнання.