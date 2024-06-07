Квасоля містить велику кількість корисних елементів і багато білка, тому вона легко може стати альтернативою м'ясу. А готувати квасолю швидко і просто за рецептом Олени Богданової з книги «Українська кухня».

Інгредієнти:

суха біла квасоля – 100 г;

копчена грудинка – 70 г;

цибуля – 1 шт.;

смалець – 20 г;

часник – 1 зубчик;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Квасолю замочіть на ніч або на 5-6 годин. Потім промийте її, залийте водою та варіть до м’якості. Потріть або подрібніть її у блендері. Вичавіть часник, посоліть, поперчіть і перемішайте.

Грудинку та цибулину наріжте кубиками, обсмажте на смальці.

Квасолю викладіть у глибоку тарілку, зверху поставте грудинку і прилийте жиром.