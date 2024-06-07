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Квасоля по-гуцульськи. Рецепт дня0
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Квасоля містить велику кількість корисних елементів і багато білка, тому вона легко може стати альтернативою м'ясу. А готувати квасолю швидко і просто за рецептом Олени Богданової з книги «Українська кухня».
Інгредієнти:
- суха біла квасоля – 100 г;
- копчена грудинка – 70 г;
- цибуля – 1 шт.;
- смалець – 20 г;
- часник – 1 зубчик;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
Квасолю замочіть на ніч або на 5-6 годин. Потім промийте її, залийте водою та варіть до м’якості. Потріть або подрібніть її у блендері. Вичавіть часник, посоліть, поперчіть і перемішайте.
Грудинку та цибулину наріжте кубиками, обсмажте на смальці.
Квасолю викладіть у глибоку тарілку, зверху поставте грудинку і прилийте жиром.
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