Багато садівників мріють про яскраву ділянку, яка виглядає доглянутою, але не потребує щоденної уваги. Саме тому все більшої популярності набувають однорічні квіти, які легко вирощуються з насіння, рідко хворіють і радують тривалим цвітінням до самої осені. Які квіти садити у 2026 році, пише Вest home ideas.

Такі рослини чудово підходять для клумб, бордюрів, контейнерів і підвісних кашпо, а догляд за ними зводиться до мінімуму.

Немофіла

Немофіла вважається одним із найпростіших у вирощуванні однорічників. Вона формує компактні кущики висотою до 20 см і рясно вкривається дрібними квітами, найчастіше небесно-блакитного кольору. Саме цей відтінок робить рослину особливо привабливою для оформлення клумб і бордюрів.

Немофіла добре росте на сонячних ділянках із легким, поживним ґрунтом. Вона холодостійка, майже не уражається хворобами та не боїться короткочасних похолодань. Рослина підходить для альпійських гірок, контейнерів і зон біля водойм. За посіву на розсаду ранньою весною цвітіння починається вже на початку літа і триває кілька місяців.

Нолана

Нолана – рідкісний, але дуже ефектний однорічник, який утворює щільний квітучий килим. За висоти близько 15 см рослина активно розростається вшир, покриваючи значну площу. Це робить її ідеальним вибором для альпійських гірок, переднього плану клумб і підвісних кашпо.

Рослина добре переносить спеку та нестачу вологи, тому поливу раз на тиждень зазвичай цілком достатньо. Нолана любить сонце і тепло, а її цвітіння триває довго, хоча квітки відкриваються переважно вранці. Найкраще висівати насіння на розсаду напровесні, щоб отримати раннє та дружне цвітіння.

Однорічна скабіоза

Скабіоза давно заслужила довіру садівників завдяки декоративним квітам і невибагливості. Серед різноманіття сортів легко знайти як компактні, так і більш високі рослини, що дозволяє використовувати їх у різних частинах квітника.

Низькорослі скабіози добре виглядають уздовж доріжок і на передньому плані клумб, тоді як вищі сорти стають гарним фоном для інших культур. Рослина надає перевагу сонячним місцям, не потребує частого поливу, добре переносить посуху й цвіте практично все літо. Її часто висівають як на розсаду, так і безпосередньо у відкритий ґрунт.