На сцені Львівської національної опери 18 березня колективу Kyiv Modern Ballet покаже нову постановку «Вій» від видатного українського хореографа Раду Поклітару.

Балет «Вій» створено за мотивами однойменного твору Миколи Гоголя, але режисерське прочитання Раду Поклітару не є буквальною ілюстрацією класичного сюжету. Це творче переосмислення історії, де реальність переплітається з містикою, а людська віра випробовується на міцність.

Спеціально для вистави музику написав відомий український композитор Олександр Родін. Буквально днями у Львівському органному залі відбулась світова прем’єра його «Романтичної» симфонії, а зараз композитор працює над оперою «Мазепа» для Львівського театру імені Соломії Крушельницької.

Хореограф Раду Поклітару колись сказав, що всі вистави незалежно від жанру поділяються на дві категорії: нудні та не нудні. Його постановки до нудних віднести просто неможливо. Хореографія Поклітару поєднує модерн та класику, сучасне бачення та оригінальні трактування відомих сюжетів. Ця ж постановка використовує інноваційні 3D-спецефекти.

Раду Поклітару та його постановки це завжди щось яскраве, незвичне та водночас очікувано несподівне, де усе підкорене нестримній фантазії одного із найкращих хореографів України.

Нагадаємо, що Раду Поклітару у 2016 році став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.