Скандал трапився на уроці фізики в 9-му класі школи №30, що на вул. Мазепи у Львові

У Львівській міськраді створили комісію для розслідування випадку нееетичної поведінки вчителя щодо учнів, який трапився у школі №30. Про це 26 грудня у Facebook повідомила освітній омбудсмен Надія Лещик. За результатами внутрішнього розслідування, педагога відсторонили від роботи з дітьми.

У середу, 25 грудня, в групі Батьки SOS з’явилося відео, на якому під час уроку в школі №30 чоловік, імовірно вчитель або лаборант, обзиває дітей «дебілами конченими» і каже, що їх потрібно відправити на передову, «може, швидше здохнете».

Також на відео чути слова жінки, яку діти називають Лілією Іванівною. У своєму дописі Надія Лещик говорить, що нееетичну поведінку щодо дітей собі дозволили вчитель фізики і лаборант.

«Сконтактувала з Андрієм Закалюком, начальником управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради. З’ясувала, що випадок дійсно трапився у школі № 30 міста Львова місяць тому. Для з’ясування обставин цього випадку управління освіти створило відповідну комісію», – написала Надія Лещик.

Також омбудсмен підготувала звернення до поліції та запит в управління освіти щодо обставин справи й надання всіх документів. Надія Лещик закликала учнів, свідків випадку, та їхніх батьків звернутися до неї. Вона додала, що для з’ясування ситуації вислухає обидві сторони.

«У контексті цього випадку знову наголошую на неприйнятності будь-яких проявів насильства у закладах освіти та приниження честі й гідності людини. Школа має бути безпечним освітнім середовищем, середовищем взаємоповаги учасників освітнього процесу, вільним від будь-яких проявів не тільки фізичного, але й психологічного насильства», – ідеться в дописі.

Керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк після звернення ZAXID.NET за коментарем щодо ситуації, написав у Facebook, що на відео ідеться про лаборанта, якого після внутрішнього розслідування відсторонили від роботи з дітьми і оголосили йому догану.

«На жаль, працівник школи допустив неприпустиму поведінку, дозволивши собі образливі висловлювання на адресу учнів. Така поведінка не відповідає нашим цінностям, і є неприйнятною. Лаборанта відсторонено від роботи з дітьми, йому оголошено догану, і він більше не обійматиме свою посаду», – ідеться в дописі Андрія Закалюка.

Він також додав, що подія трапилась на уроці фізики в 9-му класі, під час якого учні порушили правилами безпеки, що могло призвести до завдання шкоди їхньому здоров’ю. За словами лаборанта, це й спровокувало його висловлювання щодо дітей.

«Закликаю всіх нас – і педагогів, і батьків, і учнів – зробити висновки з цієї ситуації. Важливо пам’ятати про повагу , толерантність і відповідальність з усіх сторін. Ми зі свого боку посилимо роботу щодо запобігання подібним інцидентам», – додав Андрій Закалюк.