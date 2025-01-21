Школа №30 працює на вул. Гетьмана Мазепи, 31

Лаборанта львівської школи №30, який обзивав учнів на уроці, звільнили з роботи. Директор школи отримав догану, також рекомендовано притягнути до дисциплінарної відповідальності вчительку фізики, на уроці якої трапився інцидент. Такі результати службової перевірки інциденту, що трапився у листопаді 2024 року. Про це 21 січня повідомили на сторінці освітнього омбудсмена.

«Провели службове розслідування ситуації. Лаборанта притягнули до дисциплінарної відповідальності й оголосили догану (2 грудня 2024 року), згодом його звільнили з роботи за згодою сторін (27 грудня 2024 року). За результатами роботи комісії управління освіти також притягнули до дисциплінарної відповідальності (оголосили догану) директора закладу за неналежне виконання своїх обов’язків», – зазначено у повідомленні омбудсмена.

Водночас директора зобов’язали:

неухильно дотримуватися вимог освітнього законодавства для захисту учнів від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою;

розглянути питання про оголошення догани вчительці фізики за порушення вимог посадової інструкції;

організувати безпечне та здорове освітнє середовище у закладі освіти.

Нагадаємо, у грудні у соцмережах з’явилося відео інциденту у школі №30 на вул. Гетьмана Мазепи, 31 у Львові. Комісія встановила, що факти, викладені на відео, трапилися 21 листопада 2024 року на уроці фізики. Лаборант накричав та висловився у грубій формі до дітей, а вчителька не вчинила жодних дій, щоб зупинити його від таких висловлювань.