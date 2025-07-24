Іграшки лабубу на піку популярності, але модні тренди швидко минають

Діти люблять бавитися іграшками, які входять в моду. Зараз їхнім захопленням є зубате страшко Лабубу. За неї б’ються, платять великі гроші, з ночі займають черги під магазинами та навіть виставляють у храмах. Чому вона настільки популярна у світі, пояснило медіа «Освіторія».

Все почалося з коміксів

10 років тому художник Касінг Лунг малював кумедні комікси, в яких поєднував різні культури. Касінг виріс у Нідерландах, а працював у Гонконгу. Тож він вирішив зацікавити скандинавськими казками азійських дітей, показуючи, що міфологічні створіння не такі милі, як їх зображають у мультиках.

Касінг Лунг створив комікси про пригоди різних альвів (прародичі ельфів), серед яких була мила пухнаста дівчинка Лабубу з гострозубою посмішкою. Ім’я персонажу вигадала донька художника дошкільного віку. Воно складається з двох китайських слів: «багато» та «ходити, бігати». Тобто «та, що багато бігає».

Комікси, де вперше зявилася Лабубу (ілюстрація з сайту Освіторія)

Обличчя Лабубу малювали так, щоби не було зрозуміло: зараз вона в гарному настрої чи зла. Це були звичайні дитячі комікси про кумедні пригоди та життя маленьких створінь. Книжкова Лабубу дуже швидка та грайлива, немов гіперактивна дитина.

У 2019 році автор запропонував китайській корпорації Pop Mart випустити такі фігурки. Тоді виготовили всіх героїв коміксів, але жоден з них не зацікавив суспільство так, як Лабубу. На іноземному ринку товар уперше з’явився два роки тому. Бум розпочався із середини 2024 після того, як брелоки Лабубу побачили на сумках знаменитостей.

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Автор персонажа Лабубу Касінг Лунг (фото з сайту Освіторія)

Брелоки для модників

Виробники позиціонували Лабубу як незвичний брелок до модних сумок. Вони співпрацювали з відомими брендами та орієнтувалися на світ моди. Першими такі брелоки почали носити відомі стилісти. У січні 2024 лабубу представили на тижні моди в Мілані.

Аксесуари швидко увійшли у чоловічу моду. Стилісти радили носити їх із сумками Dior, Balenciaga, Gucci, але не рекомендували до Chanel. Саме хлопцям-модникам сподобалася можливість додати до строгого стилю щось миле і пухнасте. А зіркові жінки почали замовляти великі аналоги брелоків, що стерло межу між аксесуаром та іграшкою.

Іграшка лабубу на показі мод у Мілані 2024 у першому ряду (фото Wwd)

Початкова ціна на ляльку Лабубу, які почала випускати китайська компанія Pop Mart, була 7 доларів. Нині іграшка зростом з людину у Пекіні кошує 150 тис. доларів. А колекційні фігурки – 250 тис. доларів. Торік виробники заробили на Лабубу 426 млн доларів.

В Китаї заборонили продавати дітям цей товар. Не через те, що він шкідливий чи має негативний вплив. Просто дорослі хвилюються, що діти викинуть на вітер батьківські гроші через ажіотаж довкола цих іграшок.

Релігійний скандал

У Таїланді фігурки Лабубу зробили буддійськими амулетами, вірячи, що вони приносять багатство. У Сінгапурі такі фігурки встановили в даоському храмі під час фестивалю дев’яти богів-імператорів. Віряни назвали це святотатством, але самі монахи пояснили, що не поклонялися Лабубу, насправді вони символізували парафіян, адже акція привабила до храму багато молоді.

Радикально налаштовані християни переконані, що зубаста й інколи рогата Лабубу – це чортеня, яке переманює дитину на сторону антихриста. Пішли чутки, що іграшки прокляті: «плюшеві посудини з демонами». Заради хайпу їх підхопили блогери, розповідаючи про паранормальну активність брелоків або те, як вони безстрашно долають прокляття. Українські священники з Тернопільщини закликали відмовитися від іграшок Лабубу через їхню схожість з чортом.

Секрети популярності Лабубу

Наслідування зірок. Хто тільки не демонстрував наявність цієї забавки: співачки Ліcа та Ріанна, модель Амелія Грей, Кім Кардашьян, Дуа Ліпа, Девід Бекхем, Мадонна, Емма Робертс, Шер, Мішель Йео. Цю тенденцію копіювати відомих людей підсилюють соцмережі.

Різноманітність. За перший рік виробники випустили 300 видів Лабубу. Кожен покупець знайде щось своє: пірати, спортсмени, космічні персонажі, представники різних професій, тварини, герої аніме, гігантські монстри Кайдзю та навіть їжа – ковбаса, смажена кукурудза, пакетик чипсів з посмішкою Лабубу.

Маркетинговий хід з ефектом кіндер-сюрпризу. Людина купує фігурку в непрозорій упаковці та не знає, який різновид чи колір ляльки отримає. Діти з нетерпінням чекають сюрпризу, а дорослі колекціонери з азартом розшукують рідкісні моделі. Одразу ж знаходяться готові перекупити, а також спекулянти, які купували гуртом, а потім підвищували ціни на найкращі фігурки.

Штучно створений дефіцит. Деякі фігурки дуже рідкісні: вони трапляються раз на 288 коробок. Окремі серії випускали обмеженими партіями. Наприклад, 3000 фігурок вартістю 85 доларів із символами китайського нового року через півтора року після випуску коштують по 2 тис. доларів кожна. А є ще секретні моделі, про які нічого не було відомо, доки їх не купували.

Соцмережі та фанбаза. Бажання отримати рідкісний екземпляр підсилюється контентом у соцмережах: кожен хоче «виграти в лотерею», коли бачиш сотні роликів розпакувань. Іграшка стала вірусним трендом у тіктоці. Хештег #labubu має 1,6 млн постів. Фанати спілкуються між собою, обговорюють полювання на дефіцитні варіанти, нові очікувані серії.

Легальні підробки. Щодня виробляють близько 20 тис. підробок Лабубу, який назвали лафуфу. Але компанія не бореться із шахраями, а навпаки, запевняє, що навіть фейкова іграшка – це можливість доторкнутися до явища. Виробники розуміють, що підробки посилюють ажіотаж, роблять моду тотальною. Справжні Pop Mart Labubu продають у фірмових коробках з QR-кодами, вони мають рівно дев’ять зубів, ніжне та рівне хутро пастельних кольорів, рухливі очі, рум’янець. У деяких серіях є позначка на лапі, яку видно лише в ультрафіолеті.

Найрідкісніший і найдорожчий вид лабубу (фото з сайту Освіторія)

До українського ринку мода на Лабубу доходить у вигляді пластикових, гумових, силіконових, ганчірних, в’язаних підробок, сквіш, з 3D-блоків, зроблених з картону. Діти в соцмережах по 10 грн продають коробочки з намальованими власноруч фігурками. Пухнасті брелоки знову увійшли в моду як заміна Лабубу. Її зображення створюють на одязі, канцтоварах, значках, милі, печиві, льодяниках. Торти у вигляді Лабубу продають удвічі дорожче, ніж з іншими образами. Аніматори закуповують такі костюми ростових ляльок. Молодь набиває тату з Лабубу. Тільки варто пам’ятати те, що за кілька років будь-який тренд зазвичай забувають.