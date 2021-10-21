Перше зображення Range Rover

Кілька фото, оприлюднених англійцями, демонструють форму нового Range Rover. Силует залишиться незмінним, а от технічні характеристики мають вразити.

Модель преміального позашляховика під назвою Range Rover випускається вже протягом п'яти десятиліть. Він отримав унікальний статус найбільш розкішного позашляховика для королівської родини, політиків, бізнес-лідерів і знаменитостей у всьому світі, поєднуючи незрівнянну вишуканість і видатну потужність.

Капот нового Range Rover. Фото Jaguar Land Rover

За словами професора Ґеррі Макґоверн, головного креативного директора Jaguar Land Rover, новий Range Rover — це автомобіль з незрівнянним характером, від бездоганної стриманості екстер'єру до спокійної атмосфери салону. Він відображає творчий інтелект і прагнення до досконалості і не віддаючися на повну лише модним тенденціям. Позашляховик характеризує модерністська філософія дизайну в поєднанні з більш ніж 50-річною історією.

Першими побачити новий Range Rover можна буде на офіційній сторінці Land Rover у YouTube о 22:40, 26 жовтня за посиланням.