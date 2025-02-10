Партію бронеавтомобілів виготовлять на потреби ЗСУ

Латвія замовила для України бронетранспортери Patria 6x6. Про це повідомили у пресслужбі латвійського міністерства оборони у понеділок, 10 лютого.

За даними міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, Україна отримає поставку бронетранспортерів цього року. Водночас зазначається, що постачання бронемашин не вплине на обсяги та умовив попередніх замовлень Латвії на потреби України.

«Ми не лише підтримуватимемо Україну у боротьбі з окупантами, а й перевірятимемо використання та довговічність бронетехніки в реальних бойових умовах, що дасть корисні висновки для Національних збройних сил», – повідомив Андріс Спрудс.

Patria 6×6 – сучасний шестиколісний бронетранспортер фінського виробництва, призначений для транспортування військ, але також може бути налаштований для інших завдань. Доступне озброєння варіюється від кулеметів до систем прямого вогню середнього калібру 25-30 мм і 120-мм баштової мінометної системи Patria Nemo.

У 2020 році Латвія домовилася щодо спільної розробки цих машин із Фінляндією та Естонією, в межах якої оголосила замовлення на понад 200 авто. У травні 2024 року у Литві відкрили виробниче підприємство «Defence Partnership Latvia», яке протягом року може виробляти до 160 бронемашин. Загалом на озброєнні в Латвії зареєстровано 256 бронеавтомобілів. Скільки саме машин Patria 6×6 поставлять Україні, наразі невідомо.

Зазначимо, на допомогу Україні з початку повномасштабної війни Латвія виділила військової підтримки на приблизно 1% свого ВВП. У 2024 році Латвія надала Україні військову підтримку в розмірі понад 0,25% і така ж підтримка запланована на 2025 і 2026 роки.

За даними пресслужби Міноборони Латвії, у 2025 році допомога Україні, зокрема, складатиметься із нових оборонних закупівель на потреби ЗСУ, інвестицій у розробку БпЛА та військового вишколу українських бійців.

Нагадаємо, що Латвія також є співзасновницею коаліції дронів, в межах якої країни-учасниці вже надали понад пів мільярда євро на дрони для України. 20 млн євро в межах коаліції виділила саме Латвія.