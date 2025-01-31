На виділені Великою Британією гроші придбають системи ППО та ракети до них

Велика Британія виділить Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 2,4 млрд євро) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до них. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в п’ятницю, 31 січня.

Кабінет міністрів нині схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей.

В угоді також закладені гроші на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні, зазначив прем’єр.

У Міністерстві оборони України зазначили, що контроль за цільовим використанням кредиту здійснюватиме спільна комісія з представників урядів Великої Британії та України.

Як писав ZAXID.NET, 16 січня Україна та Велика Британія підписали сторічну угоду про партнерство. Обидві країни зміцнюватимуть зв’язки у торгівлі, обороні, а також у сфері науки, освіти та культури.

Того ж дня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві повідомив, що у 2025 році його країна поставить Україні нову мобільну систему протиповітряної оборони «Грейтфул», яку профінансувала Данія. Країна також продовжить навчання українських військових.