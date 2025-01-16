Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва 16 січня з неоголошеним візитом

Підписана у четвер, 16 січня, сторічна угода між Україною та Великою Британією покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин. Про це повідомляє Офіс президента України.

Угоду підписали у четвер за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

«Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про сторічне партнерство», – зазначив Володимир Зеленський під час пресконференції.

Як йдеться на сайті Офісу президента, угода сприятиме військовому співробітництву країн в морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримування триваючої російської агресії. Крім того, буде запущено нову розроблену британську схему перевірки для відстеження вкраденого зерна з окупованих територій України. Документ також закріплює позицію Великої Британії як пріоритетного партнера України в енергетичному секторі.

Інші основні положення передбачають:

зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО,

посилення економічного та торгівельного співробітництва, що передбачає співпрацю у різних секторах, включаючи транспорт, інфраструктуру та енергетику, щоб зробити економіку обох країн більш сучасною, стійкою та процвітаючою,

посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності,

протидію іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням,

зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій,

співпрацю в соціокультурних сферах, таких як права людини, гендерна рівність та соціальна інтеграція, соціальний захист тощо,

співробітництво з питань міграції, зокрема, сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної, а також започаткують регулярні контакти та обмін інформацією про результати міграції та політичні наміри.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва 16 січня з неоголошеним візитом. Це його перша поїздка до України із часу вступу на посаду. За його словами, у 2025 році Велика Британія поставить Україні нову мобільну систему протиповітряної оборони «Грейтфул», яку профінансувала Данія. Країна також продовжить навчання українських військових.

«Ми надаємо 150 стволів артилерії, яка вперше за 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві, й буквально за кілька тижнів почнемо постачатися в Україну», – додав прем’єр.

Відзначимо, що Велика Британія є одним з ключових союзників у підтримці України. Країна виділила 12,8 млрд фунтів стерлінгів військової та цивільної допомоги для Києва. 13 січня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Британія профінансує виготовлення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також далекобійної зброї в Україні.