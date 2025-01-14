Запуск української крилатої ракети «Нептун»

Велика Британія профінансує виготовлення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також далекобійної зброї в Україні. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в понеділок, 13 січня.

Умєров розповів, що мав зустріч з Державним секретарем з питань оборони Джоном Гілі у межах робочого візиту до Великої Британії. Він заявив, що основною темою перемовин стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками. Україна очікує на посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників вже цьогоріч.

«Окрему увагу приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї», – сказав міністр.

Нова українська зброя

Раніше, 25 серпня 2024 року, Володимир Зеленський вперше показав, як виглядає українська далекобійна ракета-дрон «Паляниця», про успішне застосування якої повідомили 24 серпня. Майже вся інформація про ракету засекречена.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський презентував українську ракету-дрон «Пекло». Нова розробка здатна уразити ціль на відстані 700 км, а її швидкість – 700 км/год. Над розробкою цієї ракети-дрона працювали зі серпня 2023 року. Розробка успішно пройшла перші бойові застосування. Станом на середину грудня в Україні вже виготовили близько 100 цих ракет.

За словами президента, в Україні також тривають успішні випробування нової вітчизняної ракети «Рута».