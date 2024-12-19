Велика Британія також запропонує українцям більше військових навчань

Велика Британія направить в Україну додаткову військову допомогу загальною вартістю 225 млн фунтів стерлінгів (близько 286 млн доларів). Про це повідомило агентство Reuters в четвер, 19 грудня.

Новий пакет військової допомоги від уряду Великої Британії передбачає:

92 млн фунтів стерлінгів (приблизно 116 млн доларів) на обладнання для посилення ВМС України, включаючи малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні БпЛА;

68 млн фунтів стерлінгів (близько 85,5 млн доларів) на засоби протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання для приманки й системи радіоелектронної боротьби з дронами;

26 млн фунтів стерлінгів (близько 32,7 млн доларів) на підтримку і запасні частини для систем, раніше поставлених в Україну;

39 млн фунтів стерлінгів (приблизно 49 млн доларів) на надання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей Збройних сил України.

Велика Британія також заявила, що запропонує Україні більше військових тренувань.

«Відважний український народ продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Утім вони не можуть пройти через це наодинці – саме тому Велика Британія посилить своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року», – сказав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.