Радіус дії ракет Storm Shadows становить понад 250 км

Велика Британія нещодавно передала Україні нову партію франко-британських далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Передача відбулась до того, як США та Велика Британія дозволили Україні бити ракетами великої дальності по цілях в Росії. Про це 25 листопада повідомило інформагентство Bloomberg.

За словами анонімних джерел видання, ознайомлених з цим питанням, поставки Storm Shadow відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва нібито закінчились ракети великої дальності. Співрозмовники Bloomberg зазначили, що ідеться про передачу Силам оборони «десятків крилатих ракет Storm Shadow». Більш точні цифри ті відмовились називати.

«Ми не коментуємо оперативні деталі, це піде тільки на користь президенту Росії Владіміру Путіну, заявило Міністерство оборони (Сполученого Королівства – ред.) у відповідь на запитання, додавши, що підтримка України з боку Великої Британії є “залізною”», – ідеться в повідомленні.

Атаки західною далекобійною зброєю по Росії

Нагадаємо, 19 листопада Державний департамент США підтвердив надання дозволу Україні бити ракетами ATACMS углиб Росії. Того ж дня ЗМІ повідомили, що ЗСУ вперше застосували американські тактичні балістичні ракети ATACMS для атаки на арсенал озброєння на Брянщині. Попри це, у Генштабі ЗСУ не уточнили озброєння, яким уразили арсенал.

Уже наступного дня, 20 листопада, західні ЗМІ повідомили про перше застосування франко-британських крилатих ракет Storm Shadow по цілях на території Росії. Українські війська, імовірно, атакували військові об'єкти у селищі Мар'їно в Курській області.

21 листопада у пресслужбі Сил безпілотних систем підтвердили ураження командного пункту в Мар’їно та опублікували відео атаки. Військовослужбовці не уточнили, яким саме озброєнням завдали ударів по ворожому об’єкту. Того ж дня газета The Wall Street Journal із посиланням на анонімного західного чиновника повідомила, що в Курській області зазнав поранення високопоставлений генерал з Північної Кореї.

25 листопада GEOINT-аналітики проєкту «Кіберборошно» поширили повідомлення про те, що Сили оборони вперше атакували військовий аеродром тактичної авіації «Курськ-Східний» у Курській області балістичними ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною. Боєприпаси, імовірно, атакували стоянку авіаційної техніки та поцілили по позиції російського ЗРК С-400, що намагався відбити атаку.

За словами офіційних представників урядів Великої Британії та США, дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії, про який давно просила Україна, ухвалили у відповідь на розгортання Кремлем північнокорейських військ на війні проти України. Також цей крок розглядається як намір президента США Джо Байдена та його союзників зміцнити позиції України до початку президентського терміну Дональда Трампа, який пообіцяв швидко закінчити російсько-українську війну.