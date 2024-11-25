Українська сторона наразі не коментувала атаку далекобійними ракетами на російське військове летовище

У ніч на понеділок, 25 листопада, Сили оборони вперше атакували військовий аеродром у Росії балістичними ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною. Українські ракетні війська вразили військовий аеродром тактичної авіації «Курськ-Східний» у Курській області. Про це повідомив проєкт «Мілітарний» з посиланням на дані GEOINT-аналітиків проєкту «Кіберборошно».

Аналітики оприлюднили кадр із детонацією суббоєприпасів двох ракет М39 з касетною бойовою частиною на території військового летовища. Боєприпаси атакували стоянку авіаційної техніки, зокрема, бойових літаків. Наразі невідомо, чи були літаки на стоянці в момент атаки.

Момент детонації суббоєприпасів двох балістичних ракет ATACMS на аеродромі «Курськ-Східний», 25 листопада

Російські «воєнкори» також підтвердили факт удару балістичними ракетами. За словами російського пропагандиста Іллі Туманова, який є автором каналу Fighterbomber, випущених ракет було вісім. Туманов заявив, що системи ППО на аеродромі «Курськ-Східний» змогли відпрацювати лише по семи ракетах, наголосивши, що цей термін означає лише спробу перехоплення, а не збиття.

GEOINT-аналітики проєкту «Кіберборошно» повідомили, що окрім прильотів по аеродрому, два удари припали на позиції російського ЗРК С-400, що намагався відбити атаку.

Зауважимо, на момент публікації новини представники влади чи військове керівництво України ніяк не коментували інформацію щодо атаки на російське військове летовище.

Доповнено о 21:30. США підтвердили, що Україна вже застосовує далекобійні ракети ATACMS для атак по території Росії. За словами радника Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джона Кірбі, українські військові «можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності». Він додав, що така ситуація відбувається, зокрема, в районі Курської області.

Удари західними ракетами по території Росії

Нагадаємо, 19 листопада, Державний департамент США підтвердив надання дозволу Україні бити ракетами ATACMS углиб Росії. Того ж дня українські ЗМІ поширили повідомлення, що ЗСУ нібито вже застосували ATACMS для атаки на арсенал озброєння на Брянщині. Утім, Генштаб ЗСУ не уточнив озброєння, яким уразили арсенал.

20 листопада західні ЗМІ повідомили про перше застосування франко-британських крилатих ракет Storm Shadow для ударів по території Російської Федерації. Сили оборони, імовірно, атакували військові об'єкти у селищі Мар'їно в Курській області.

21 листопада у пресслужбі Сил безпілотних систем підтвердили ураження командного пункту в Мар’їно та опублікували відео атаки. Військовослужбовці не уточнили, яким саме озброєнням завдали ударів по російському об’єкту. Того ж дня газета The Wall Street Journal із посиланням на анонімного західного чиновника повідомила, що в Курській області зазнав поранення високопоставлений генерал з Північної Кореї.