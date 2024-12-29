Міністерство оборони Великої Британії надасть 4,5 млн фунтів стерлінгів (близько 5,4 млн євро) на розслідування воєнних злочинів в Україні. Частину грошей отримає Офіс генерального прокурора для документування, розслідування та судового переслідування за вчинені в Україні воєнні злочини. Про це в неділю, 29 грудня, повідомила газета Die Zeit з посиланням на британське агентство PA.

«Звірства, які ми бачили в Україні, жахливі. Не може бути тривалого миру без притягнення винних до відповідальності, і підтримка Великої Британії допоможе Україні в її прагненні домогтися справедливості для жертв і тих, хто вижив після цих злочинів», – сказав міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі.

Міністр також запевнив, що у 2025 році Велика Британія продовжить підтримувати Україну.

«Ми будемо з вами у війні, ми будемо з вами у мирі, і ми будемо з вами, коли ви будете боротися за свою безпеку та безпеку всієї Європи», – наголосив міністр.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі нагадав, що його країна пообіцяла виділити Україні 3 млрд фунтів стерлінгів у 2025 році й надалі, аби Україна змогла «захистити себе і відновити свій суверенітет, безпеку і свободу».

До слова, у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни скоїли щонайменше 137 тис. воєнних злочинів в Україні. За інформацією Офісу генпрокурора, в середньому щодня українські правоохоронці фіксують 200-300 нових злочинів РФ.