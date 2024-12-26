Внаслідок атаки є руйнування, загинули люди

У четвер, 26 грудня, росіяни атакували керованими авіабомбами Харківську область. Внаслідок обстрілів в регіоні є загиблі та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 14:15 окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами по селищу Слатине, влучивши у приміщення фермерського господарства. Внаслідок атаки загинув працівник господарства. За кілька хвилин окупанти атакували селище Золочів.

«КАБ влучив у приватне домоволодіння. Загинув один цивільний чоловік. Ще одна місцева отримала поранення», – повідомив Синєгубов.

Тіло загиблого чоловіка вилучили з-під завалів.

На місцях влучання працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, 19 грудня окупанти завдали удари по селищу Шевченкове на Харківщині, внаслідок чого загинули троє людей. У пресслужбі Харківської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок удару також постраждали троє людей, пошкоджені щонайменше 12 будинків.